Les prix de l’énergie ont chuté, mais les actions pétrolières restent un achat : Investisseur

“Vous avez ce mouvement énorme, vous passez de 20 dollars le baril à 120 dollars, puis vous reculez – et maintenant les gens disent:” Oh ouais, c’est fini, ça va guérir l’inflation ici “”, a déclaré Smead.

Les flambées de Covid en Chine ont stimulé les blocages cette année et ont fait chuter la consommation d’énergie dans le pays le plus peuplé du monde.

“Que se passe-t-il lorsque l’économie chinoise s’ouvre complètement … dépassez leurs quarantaines et sortez simplement”, a-t-il demandé, suggérant que la demande remontera.

Les États-Unis doivent remplacer 180 millions de barils de réserves stratégiques qui ont été prélevés pour répondre à la demande, et l’offre reste tendue, a-t-il souligné.

En savoir plus sur l’énergie de CNBC Pro

La demande devrait rebondir lorsque davantage de restrictions de mouvement seront assouplies.

“Nous aimons les actions pétrolières ici. Vous pouvez les acheter ici, Warren Buffett l’achète ici”, a déclaré Smead.

Les contrats à terme sur le brut Brent et les contrats à terme US West Texas Intermediate ont tous deux grimpé à des niveaux supérieurs à 120 $ le baril cette année, mais sont maintenant à 96,88 $ et 90,88 $ le baril, respectivement.

Pourtant, les deux indices de référence sont en hausse de plus de 40 % par rapport à il y a un an.

— Thomas Franck et Yun Li de CNBC ont contribué à ce reportage.