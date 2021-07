Les prix de l’énergie augmentent après l’échec de l’OPEP+ à conclure un accord

Les prix de l’énergie planent au-dessus du niveau de 75 $ après que l’OPEP et ses alliés n’ont pas réussi à conclure un accord clé sur leur politique de production de pétrole la semaine dernière, dans un contexte de tensions croissantes entre l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Les prix du brut connaissent une certaine volatilité après un pic initial, mais ont légèrement reculé lundi. Les contrats à terme sur le Brent ont chuté de 0,11% à 76,09 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut américain ont chuté de 0,13% à 75,06 $ le baril.

L’alliance énergétique, souvent appelée OPEP+, se réunira à nouveau lundi après avoir échoué à parvenir à un accord à deux reprises la semaine dernière.

Sans accord, les prix du pétrole pourraient monter en flèche et menacer de faire dérailler une reprise économique fragile. Si les pourparlers échouent, il pourrait y avoir une guerre des prix – bien que les analystes ne pensent pas que ce dernier scénario soit probable.

Les Émirats arabes unis ont bloqué un accord visant à augmenter la production de pétrole et à prolonger l’expiration de leur accord d’approvisionnement de production plus large jusqu’à la fin de l’année prochaine, selon Reuters. Les Émirats arabes unis ont déclaré que la prolongation devrait être conditionnée à la révision de la soi-disant base de référence, qui détermine la quantité qu’un pays est autorisé à pomper.

Le Brent et le brut américain ont bondi de plus de 2% pour dépasser 75 dollars le baril jeudi, atteignant des sommets jamais vus depuis 2018. Le l’accord a échoué pour la première fois jeudi, et une deuxième réunion vendredi n’a pas non plus permis de percer.

Les prix du pétrole ont bondi de plus de 45% au cours des six premiers mois de 2021, la demande augmentant avec la réouverture des économies mondiales.