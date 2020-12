Les factures d’électricité australiennes devraient chuter jusqu’à 190 dollars d’ici trois ans – mais uniquement dans les États où une importante centrale électrique au charbon n’est pas fermée.

La Commission australienne du marché de l’énergie a prédit une forte baisse des prix de l’électricité à Victoria et dans le Queensland d’ici l’exercice 2022-2023.

Les chutes résultent de la réduction des coûts de gros dans la plupart des États et territoires, car le gaz devient moins cher et les énergies renouvelables plus abondantes.

Au niveau national, les prix de l’électricité devraient baisser de 8,7 pour cent ou 117 dollars d’ici trois ans.

À Victoria, les factures d’électricité résidentielles annuelles devraient chuter de 15,2%, soit 172 dollars, dans un État où la centrale électrique de Hazelwood dans la vallée de Latrobe a été mise hors service en 2018.

Le Queensland devrait voir ses factures d’électricité baisser de 14,2% ou 190 dollars d’ici 2023.

La Nouvelle-Galles du Sud, cependant, ne devrait connaître qu’une baisse de 2,2% ou 29 $ de ses factures d’électricité en raison de la baisse de l’énergie au charbon.

L’État le plus peuplé d’Australie abrite également la centrale électrique de Liddell dans la Hunter Valley au nord de Sydney.

Le propriétaire AGL a commencé à fermer l’usine de Muswellbrook, qui fermera en 2023.

Le rapport de l’AEMC a déclaré que la fermeture de Liddell resserrerait l’approvisionnement en électricité et entraînerait une augmentation des prix de l’électricité en 2022, après deux ans de baisse des prix.

Sa modélisation n’a pas pris en compte un objectif du gouvernement fédéral visant à ce que le secteur de l’électricité fournisse 1000 mégawatts d’énergie nouvelle pour remplacer Liddell avant sa fermeture en 2023.

Néanmoins, le ministre de l’Énergie, Angus Taylor, a salué la décision du gouvernement d’augmenter l’approvisionnement en électricité pour faire face à la centrale de Hunter Valley en moins de trois ans.

«Le gouvernement est du côté des consommateurs», a-t-il déclaré.

« Nous prenons des mesures énergiques pour nous assurer que les Australiens paient moins pour garder les lumières allumées. »

Le rapport indique que des prix du gaz moins chers et une capacité accrue des projets solaires et éoliens contribueraient à une baisse des prix de gros.

L’Australie-Méridionale, qui est devenue en octobre le premier endroit au monde à être entièrement alimenté à l’énergie solaire pendant une heure, devrait connaître une baisse de 10,8% ou 203 $ de ses factures d’électricité.

Cependant, le Territoire de la capitale australienne, qui est désormais alimenté à 100% par des énergies renouvelables, ne devrait connaître qu’une baisse de 2,3% ou 45 $ de ses factures d’électricité.

La Tasmanie, qui fournit 90 pour cent de son énergie à partir de sources renouvelables, a été prévenue de voir une baisse de 3,6 pour cent ou 70 dollars de ses factures d’électricité.

Le rapport ne proposait pas de prévisions pour l’Australie occidentale ou le Territoire du Nord.