Les prix de l’argent pourraient atteindre un sommet de 9 ans en 2023, dépassant l’or

“L’argent a historiquement généré des gains de près de 20 % par an au cours des années où l’inflation est élevée. Compte tenu de ces antécédents et du fait que l’argent reste bon marché par rapport à l’or, il ne serait pas surprenant de voir l’argent se diriger vers 30 $ l’once cette année, bien que qui offrira probablement une résistance importante », a déclaré Janie Simpson, PDG d’ABC Bullion.

“L’argent est en pénurie … et il y a une baisse notable des stocks physiques disponibles détenus dans les centres physiques de New York et de Londres, plus que pour l’or”, a déclaré Nicky Shiels, responsable de la stratégie des métaux chez la société de métaux précieux MKS Pamp.

Shiels a ajouté que l’argent devrait afficher des déficits de plus de 100 millions d’onces au cours des cinq prochaines années, la demande industrielle stimulant l’offre restreinte.

“Le plus grand segment de la demande d’argent est industriel, [which equates] à près de 50 % de la demande totale », a-t-il déclaré, appelant à ce que le scénario de base des prix de l’argent grimpe à 28 dollars, avec un scénario haussier de 30 dollars ou plus.