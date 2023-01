Les prix de l’App Store augmentent au Royaume-Uni et dans d’autres pays à partir du 13 février

Apple a annoncé qu’il augmenterait les prix des applications et des achats intégrés au Royaume-Uni et dans d’autres pays à partir du 13 février.

À partir du mois prochain, les prix des applications et des achats intégrés (à l’exclusion des abonnements à renouvellement automatique) sur l’App Store augmenteront en Colombie, en Égypte, en Hongrie, au Nigeria, en Norvège, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni en fonction des modifications des taxes et des droits de douane étrangers. taux d’échange.

Parallèlement aux augmentations de prix, Apple a annoncé que les prix de l’App Store en Ouzbékistan diminueraient pour refléter une réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 15% à 12%.

Apple a récemment annoncé de nouvelles structures de prix pour les applications et les abonnements sur l’App Storepermettant aux développeurs de choisir parmi un total de 900 options de prix, de 0,29 $ à 10 000 $, offrant aux développeurs de nouveaux outils de tarification pour définir les prix par pays ou région de l’App Store, gérer les changements de taux de change, et plus encore, disponible à partir du printemps 2023.