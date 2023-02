Les prix de la télévision chutent avant le Super Bowl – voici les meilleures offres

Presque 200 million les gens regarderont les Eagles de Philadelphie affronter les Chiefs de Kansas City lors du Super Bowl le 12 février, ce qui pourrait être une bonne motivation pour acheter un télévision toute neuve.

Bien que vous ne voyiez peut-être pas autant d’offres maintenant qu’il y en a le Black Friday, les prix, en général, ont régulièrement baissé, grâce à l’introduction continue d’une meilleure technologie et d’autres nouvelles fonctionnalités.

Maintenant, les détaillants aiment Cible et Meilleur achat essaient d’éliminer les modèles de l’année dernière afin de faire de la place pour ceux de cette année, ils baissent donc encore plus les prix, selon Julie Ramhold, analyste des consommateurs chez DealNews.

Par exemple, Meilleur achat a ceci Téléviseur TCL 58 pouces actuellement réduit à 290 $, encore moins que le prix de novembre, a déclaré Ramhold.

Parmi ses autres meilleurs choix figurent un 75 pouces Téléviseur intelligent LG 4K avec les assistants vocaux Alexa et Google intégrés pour 749 $ à Walmart et un 55 pouces Téléviseur intelligent Sony 4K pour 480 $ ou 60 pouces Téléviseur intelligent Samsung 4K pour seulement 450 $, les deux chez Best Buy.

Même si certaines remises ne sont pas aussi importantes, les téléviseurs peuvent être de meilleure qualité que certaines marques “sans nom” annoncées lors du Black Friday, qui ne sont souvent pas les meilleures des meilleures, selon Andrea Woroch, un expert en épargne des consommateurs.

“Nous voyons des offres sur plus de noms de marque plutôt que sur ces téléviseurs génériques et les offres concernent principalement ces écrans plus grands”, a-t-elle déclaré, comme un 85 pouces Téléviseur intelligent Samsung 4K pour 300 $ de rabais au Sam’s Club.

Woroch recommande d’acheter des “boîtes ouvertes” ou des ensembles remis à neuf certifiés pour obtenir des réductions supplémentaires et de rechercher des codes de réduction ou des remises en argent sur des sites tels que CouponCabin.