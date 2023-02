Les prix de la société de technologie solaire Nextracker sont supérieurs à la fourchette à 24 $ par action, ce qui est un bon signe pour le marché des introductions en bourse

La société de technologie solaire Nextracker a fixé le prix de son offre publique initiale juste au-dessus de son prix annoncé de 20 $ à 23 $ par action gammeont déclaré à CNBC des personnes au courant de la transaction.

Le carnet de commandes de Nextracker, basé à Fremont, en Californie, était “bien souscrit”, ce qui signifie que la demande a permis à l’entreprise de dépasser les attentes en matière de prix, ont déclaré mercredi à CNBC des sources qui ont refusé d’être identifiées parlant du processus.

L’introduction en bourse devrait rapporter environ 638 millions de dollars en vendant 26,6 millions actions à 24 $ chacune, ce qui est bien au-dessus du 535 millions de dollars limite supérieure que la société a déclaré rechercher dans un dossier la semaine dernière. C’est aussi avant le soi-disant chaussure verte option qui permet aux banquiers de vendre plus d’actions, ont déclaré les gens.

Le développement est un bon signe pour le marché moribond des introductions en bourse. Le produit des cotations publiques a chuté de 94% l’année dernière après que la Réserve fédérale a lancé sa campagne de hausse des taux la plus agressive depuis des décennies. Les investisseurs se sont dépréciés sur les actions des entreprises technologiques non rentables en particulier, dont beaucoup sont toujours sous l’eau après leur cotation en 2020 et 2021.

L’introduction en bourse de Nextracker est sans doute la première cotation publique significative cette année, car elle devrait être la plus grande introduction en bourse aux États-Unis depuis la société de conduite autonome Mobileye a levé 990 millions de dollars en octobre.

Les teneurs de livre ont d’abord obtenu des investissements d’ancrage dans Nextracker à partir de Roche noire et Norges Bank Investment Management, qui a contribué à stimuler la demande d’actions, ont déclaré les sources.

Nextracker commencera à négocier sur le Nasdaq jeudi matin sous le symbole NXT, selon l’une des personnes.

L’entreprise, qui était une filiale du fabricant Fléchir vend du matériel et des logiciels qui permettent aux panneaux solaires de suivre le mouvement du soleil, améliorant ainsi le rendement des centrales solaires.

JPMorgan Chase était le conseiller principal de la transaction, selon un dossier réglementaire.