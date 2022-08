Les prix de la série Samsung Galaxy Watch5 en Inde révélés

Quelques jours après les avoir annoncés, Samsung a enfin attaché des étiquettes de prix aux nouveaux modèles de la série Galaxy Watch5. Les nouvelles montres seront disponibles à partir de Samsung.com, Amazone et d’autres détaillants en ligne et hors ligne. Les précommandes débuteront le 16 août (mardi) et les ventes débuteront le 26 août.













Points forts de la série Samsung Galaxy Watch5

Voici les prix des différents modèles (dans les saveurs Bluetooth et LTE). Notez que la pré-commande d’une Galaxy Watch5 ou d’une Galaxy Watch5 Pro vous permettra de vous procurer le nouveau Galaxy Buds2 Pro pour 3 000 ₹ (en baisse par rapport à leur prix normal de 12 000 ₹).

Samsung

Galaxy Watch5 (40 mm) Bluetooth 28 000 ₹ Graphite, argent, or rose

LTE 33 000 ₹

Galaxy Watch5 (44 mm) Bluetooth 31 000 ₹ Graphite, Argent, Saphir

LTE 36 000 ₹

Galaxy Watch5 Pro (45 mm) Bluetooth 45 000 ₹ Titane noir, Titane gris

LTE 50 000 ₹





Au cas où vous l’auriez manqué, aux États-Unis et en Europe, la Watch5 commence à 280 $ et 300 € pour le modèle Bluetooth, 330 $/350 € pour le modèle LTE. La Watch5 Pro coûte 450 $/470 € (Bluetooth) et 500 $/520 € (LTE).

Consultez notre examen pratique des Galaxy Watch5 et Watch5 Pro pour plus de détails sur les derniers appareils portables intelligents de Samsung.

