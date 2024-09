Les prix de la PS5 pour le 30e anniversaire ont fuité avant sa sortie

Les prix de certains des prochains articles du 30e anniversaire de PlayStation ont fuité avant leur lancement. Plus tard cette semaine, le 26 septembre, Sony proposera une PS5, une PS5 Pro, une DualSense, une DualSense Edge et un PlayStation Portal qui sont tous calqués sur le look de la console PlayStation originale. Bien que des détails détaillés sur chaque article aient déjà été divulgués, Sony est jusqu’à présent resté sceptique sur le prix de chacun. Maintenant, avant cette date de précommande, un nouveau rapport nous donne une meilleure idée de ce à quoi nous attendre.

Selon DealabsLes prix de la console PS5 de base et de la manette DualSense qui l’accompagne ont désormais été dévoilés. Le pack standard de la console PS5 Slim 30th Anniversary serait vendu au détail à 499,99 $. Cela représente une augmentation de prix d’environ 50 $ par rapport à la version de base de la PS5 Digital Edition qui est disponible dès maintenant. Quant à la manette DualSense 30th Anniversary, elle serait vendue à 79,99 $. Même si cette manette sera beaucoup plus limitée, Sony n’augmente pas son prix en retour et la vend au prix standard de la plupart des manettes DualSense.

Découvrez la PS5 Pro sur Amazon (lancement le 10 octobre)

La plus grande question en matière de prix reste la PS5 Pro que Sony vend. Contrairement aux autres articles de cette collection, la PS5 Pro n’est vendue que dans un pack comprenant la console, une manette DualSense Edge et une station de charge DualSense. Tous ces accessoires à eux seuls se vendraient à plus de 900 $, mais ce pack sera également disponible très La PS5 Pro sera produite en édition limitée à seulement 12 300 exemplaires. Certains fans de PlayStation pensent donc que ce pack PS5 Pro pourrait être vendu au minimum pour plus de 1 000 dollars.

En ce qui concerne la DualSense Edge et la PlayStation Portal, il y a des raisons de croire qu’elles ne coûteront pas plus cher que les versions standard de chacune que Sony vend actuellement. Étant donné que la DualSense 30th Anniversary est vendue au même prix que les manettes DualSense normales, cela signifie que la DualSense Edge et la PS Portal pourraient toutes deux coûter 199,99 $. Ce n’est pas encore garanti, mais nous devrions en savoir plus bientôt.

En dehors de la sortie de tous ces équipements PS5 pour le 30e anniversaire, Sony pourrait avoir encore plus de nouvelles importantes prévues pour cette semaine. Un nouvel événement State of Play aurait lieu le mardi 24 septembre. Il sera ensuite suivi d’une apparition de PlayStation au Tokyo Game Show 2024 pour terminer la semaine. Assurez-vous de rester à l’écoute de ComicBook dans les jours à venir, car nous aurons beaucoup de choses à partager avec vous pendant cette période.