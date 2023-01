Les prix de la mémoire vont peser sur les bénéfices

Samsung a fait face à la pression de la chute des prix de la mémoire, ce qui a eu un impact sur ses principales activités de DRAM et NAND, qui génèrent des bénéfices.

Samsung les bénéfices pourraient chuter lorsqu’ils publieront cette semaine des prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre, alors que les prix des puces de mémoire clés continuent de plonger dans un contexte de faible demande.

Les analystes s’attendent à ce que Samsung enregistre un bénéfice d’exploitation de 7,18 billions de wons sud-coréens (5,64 milliards de dollars) au cours du trimestre de décembre, selon les estimations du consensus Refinitiv. Ce serait une baisse de près de 50 % par rapport au quatrième trimestre de 2021.

Cependant, certains analystes sont plus baissiers que le consensus.

Les analystes de Macquarie Research prévoient que Samsung annoncera un bénéfice d’exploitation de 5 500 milliards de wons au quatrième trimestre, ce qui serait le plus bas depuis le troisième trimestre de 2016. Les analystes de Daiwa Capital Markets prévoient un bénéfice d’exploitation de 4 900 milliards de wons, soit 65 % d’une année sur l’autre. plonger et serait le plus bas depuis le quatrième trimestre de 2015.

Le pessimisme découle d’une chute rapide des prix de la mémoire. Samsung est le plus grand acteur mondial des puces dites NAND et DRAM qui sont utilisées dans des appareils tels que les ordinateurs portables et les smartphones, jusqu’aux centres de données.

Les prix des NAND et des DRAM ont fortement chuté au quatrième trimestre en raison d’un manque de demande pour les produits dans lesquels ils finissent par entrer, tels que les PC. Cela a conduit les fabricants d’électronique et d’autres entreprises qui utilisent de telles puces à conserver leur inventaire, ce qui a encore réduit la demande de puces Samsung.

Samsung n’est pas exempt du “carnage du marché de la mémoire”, ont déclaré les analystes de Macquarie dans une note publiée mardi.

“L’ampleur et la rapidité de la baisse des prix de la mémoire sont parallèles à la crise financière mondiale de 2008”, a déclaré Macquarie.

“Une combinaison toxique d’un effondrement de la demande finale et d’un inventaire excessif des canaux a conduit à un niveau d’inventaire élevé jamais vu depuis une décennie”, a-t-il ajouté.

Les analystes ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que l’activité NAND de Samsung soit déficitaire au quatrième trimestre, tandis que la DRAM “devrait avoir une marge bénéficiaire extrêmement mince” au premier semestre 2023.