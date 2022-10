Les prix de la cryptographie sont plus élevés avant les données clés sur l’inflation, le bitcoin se maintient à 19 000 $

Les crypto-monnaies étaient légèrement plus élevées mercredi après que les investisseurs ont ignoré un rapport sur l’inflation plus élevé que prévu en prévision d’un autre indicateur clé de l’inflation qui devrait sortir jeudi.

Les investisseurs en crypto et en actions attendent avec impatience le rapport sur l’indice des prix à la consommation de jeudi.

La PDG et directrice des investissements de Defiance ETF, Sylvia Jablonski, a qualifié le rapport PPI de lecture « bénigne » dont les investisseurs ne sont ni trop déçus ni trop enthousiasmés. Le bitcoin et l’éther se sont échangés dans une fourchette étroite pendant environ un mois, le bitcoin étant “bloqué” au niveau de 19 000 dollars, et leurs mouvements ont été largement dirigés par la macro alors que l’industrie de la cryptographie construit tranquillement de nouveaux récits pour la prochaine course haussière.

“Jusqu’à ce que nous ayons dépassé la lecture de l’IPC de demain et cette saison des résultats, et que nous obtenions plus de couleurs de la part de la Fed, la crypto et les actions resteront dans cette fourchette de négociation et de nombreux fonds d’investisseurs qui entrent généralement sur le marché resteront sur la touche ” elle a dit à CNBC.

“On a l’impression que nous sommes plus près du fond que pas, mais il n’y a pas non plus cette urgence à entrer de la part de nombreux investisseurs en raison de l’incertitude à court terme”, a-t-elle ajouté. “D’ici là, la crypto et tout type d’actifs de croissance restent au purgatoire.”