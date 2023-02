Les prix de la carte de menu de ce restaurant de 2001 ont laissé Internet stupéfait

L’époque où les délices appétissants étaient très bon marché et faciles à transporter est révolue. Mais les gens des années 1990 peuvent facilement comprendre cela, car la génération a connu toutes sortes de transformations. Des petits téléphones Nokia aux iPhones, et des téléviseurs CRT aux téléviseurs intelligents, ils ont tout vu. Récemment, une photo de la carte de menu d’un restaurant datant de 2001 fait le tour d’Internet et emmène les enfants des années 90 dans un voyage nostalgique.

Les prix des aliments du menu, partagés sur Instagram, vous époustoufleront. Les tarifs sont six à sept fois moins chers par rapport aux tarifs actuels. Le prix du poulet Biryani n’est que de Rs 30 tandis que le coût du mouton biryani est de Rs 32. Paneer Butter Masala n’était que de Rs 24.

Les utilisateurs des médias sociaux sont stupéfaits de voir les prix. « Haan bhai aj Kal ke restaurants mai check kar tai hai ke sabse prix les plus bas konsa hai aur is menu mai check kar ra hu ke sabse prix le plus haut konsa hai (De nos jours, dans un restaurant, on cherche un plat avec le prix le plus bas ; et là, je cherche le plat le plus cher de la carte)”, a déclaré l’un des internautes.

Une autre personne a dit: “Ye the achee din (c’était les bons jours).” Un troisième utilisateur a également ajouté : “Période de temps Us ke hisaab ye jayada h dosto (pendant cette période, c’était coûteux).” Un autre utilisateur a commenté: “Rien n’a changé, juste ajouté un 0 à tous les tarifs.”

Auparavant, un ancien billet du Pakistan vers l’Inde émis au moment de l’indépendance était devenu viral sur les réseaux sociaux. À cette époque, le coût du billet n’était que de Rs 36 et 9 annas pour neuf personnes. Le billet a été acheté le 17 septembre 1947. Le timbre a été créé à la main à l’aide d’un marqueur rouge. Il a également mentionné que c’est pour l’entraîneur AC-3.

