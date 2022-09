Les prix de la bière à la Coupe du monde devraient atteindre plus de 17 $

À l’approche de la Coupe du monde, les fans du monde entier se rendent au Qatar. Par conséquent, ils veulent savoir combien ils vont dépenser, car ce n’est pas nécessairement une affaire bon marché.

En dehors des billets d’avion, de l’hébergement et des billets de match, la nourriture et les boissons figurent parmi les coûts les plus élevés d’un voyageur. Les fans pourraient être surpris de voir à quel point les prix de la bière sont élevés, en particulier lors de la Coupe du monde.

Plus tôt dans le mois, les organisateurs de la Coupe du monde ont annoncé qu’ils assoupliraient leur position sur la vente de bière. Bien qu’ils vendent de la bière alcoolisée dans la zone des matchs, ce sera un peu différent de la normale. Les bars locaux ne vendent pas d’alcool. Les fans qui souhaitent goûter à la bière devront trouver différentes avenues.

Prix ​​de la bière à la Coupe du monde au Qatar

Les hôtels fourniront de la bière autour des stades qui accueillent les matchs. Cependant, les prix ne sont pas exactement idéaux. Une bouteille de bière ordinaire coûterait entre 10 $ et 15 $. La bière pression sera encore plus chère. Un demi-litre (environ 17 onces) de bière pression pourrait coûter jusqu’à 17,50 $ aux fans.

Le cidre pression alcoolisé est censé être plus proche de 19 $. Les cocktails standard, en revanche, coûtent en moyenne environ 25 $. Ces prix sont tous des coûts coutumiers rapportés. La hausse des prix pourrait encore augmenter ces chiffres.

Parallèlement à ces hôtels, la FIFA a également annoncé des plans pour une fan zone servant une large gamme de plats et de boissons. Cette célébration a lieu dans un parc à l’ouest de la capitale Doha. La zone des fans, cependant, ne vendra pas d’alcool avant 18 heures, heure locale. Les prix de la bière pour cette zone spécifique ne sont pas encore disponibles. Néanmoins, on dit qu’ils sont un peu moins chers que les prix des hôtels. Budweiser sera la seule bière servie dans cette zone.

Certains fans choisissent de voyager à l’intérieur et à l’extérieur de Dubaï, où les lois sur l’alcool ressemblent un peu plus aux États-Unis. La capitale des Émirats arabes unis est à environ 75 minutes de vol de Doha.

