Les prix de gros ont baissé de 0,5 % en décembre, bien plus que prévu

Les prix des biens et services de gros ont fortement chuté en décembre, signe de plus que l’inflation, bien qu’encore élevée, commence à se calmer.

L’indice des prix à la production, qui mesure les prix de la demande finale dans des centaines de catégories, a baissé de 0,5 % pour le mois, a rapporté mercredi le département du Travail. Les économistes interrogés par Dow Jones attendaient une baisse de 0,1 %.

Hors alimentation et énergie, la mesure de l’IPP de base a augmenté de 0,1 %, ce qui correspond à l’estimation.

Une forte baisse des prix de l’énergie a contribué à faire baisser l’inflation globale pour le mois. L’indice PPI de la demande finale d’énergie a plongé de 7,9 % sur le mois. Dans cette catégorie, les prix de gros de l’essence ont chuté de 13,4 %.

L’indice de la demande alimentaire finale a également diminué, reculant de 1,2 %.

Les chiffres de l’inflation à venir pourraient cependant être moins certains, car le coût d’un gallon d’essence a augmenté d’environ 21 cents par rapport à la même période le mois dernier, et les prix du pétrole brut ont augmenté d’environ 1,6 % jusqu’à présent en janvier.

Néanmoins, la tendance générale de l’inflation a été légèrement inférieure. L’indice des prix à la consommation a diminué de 0,1 % en décembre, même s’il était encore en hausse de 6,5 % par rapport à il y a un an – 5,7 % hors alimentation et énergie. L’IPC mesure les prix que les consommateurs paient sur le marché, tandis que l’IPP mesure ce que les entreprises paient pour les biens et services.

La baisse des prix a été reflétée dans un autre rapport économique publié mercredi.

Les ventes au détail ont diminué de 1,1 % en décembre, soit un peu plus que la prévision de 1 %. Ces chiffres ne sont pas ajustés en fonction de l’inflation, de sorte que la dernière lecture reflète à la fois la baisse de l’inflation et la faiblesse de la demande des consommateurs pendant la saison des achats des Fêtes.

