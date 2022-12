Les prix de gros ont augmenté de 0,3 % en novembre, plus que prévu, malgré les espoirs de ralentissement de l’inflation

Les prix de gros ont augmenté plus que prévu en novembre, atténuant les espoirs que l’inflation pourrait baisser, a rapporté vendredi le département du Travail.

L’indice des prix à la production, une mesure de ce que les entreprises obtiennent pour leurs produits en cours de développement, a augmenté de 0,3 % pour le mois et de 7,4 % par rapport à il y a un an. Les économistes interrogés par Dow Jones attendaient un gain de 0,2 %.

Hors alimentation et énergie, l’IPP de base a augmenté de 0,4 %, également contre une estimation de 0,2 %.

La publication intervient au milieu d’autres signes indiquant que les hausses de prix au moins ralentissaient par rapport à un rythme qui avait mis l’inflation à son plus haut niveau en plus de 40 ans. Cependant, les données de vendredi, qui tendent à être un indicateur avancé des pressions sous-jacentes sur les prix, montrent que secouer l’inflation pourrait être un long travail.

C’était le troisième mois consécutif que l’IPP global augmentait de 0,3 %. Sur une base annuelle, l’augmentation représente une baisse par rapport au pic de 11,7 % atteint en mars, mais reste bien en avance sur le rythme d’avant la pandémie, au moins depuis 2010.

Cette augmentation s’est produite malgré une baisse de 3,3 % des coûts énergétiques de la demande finale. Cela a été compensé par une augmentation identique de 3,3 % de l’indice des aliments. L’indice du commerce a augmenté de 0,7 %, tandis que celui du transport et de l’entreposage a diminué de 0,9 %.

Hors alimentation, énergie et services commerciaux, l’IPP a augmenté de 0,3% par rapport à il y a un mois et a augmenté de 4,9% sur une base annuelle, le plus bas depuis avril 2021.

