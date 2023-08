Les prix de gros ont augmenté de 0,3 % en juillet, plus que prévu

Une mesure des prix de gros a augmenté plus que prévu en juillet, contrecarrant les tendances récentes montrant que les pressions inflationnistes s’atténuent.

Le indice des prix à la productionqui évalue les coûts que les producteurs de biens et services reçoivent pour leurs produits par rapport à ceux que paient les consommateurs, a augmenté de 0,3% pour le mois, a rapporté vendredi le Bureau of Labor Statistics.

Hors alimentation et énergie, l’IPP de base a également augmenté de 0,3 %.

Les économistes interrogés par Dow Jones s’attendaient à une augmentation de 0,2% pour les deux lectures. Hors alimentation, énergie et services commerciaux, l’IPP a augmenté de 0,2 %.

Sur une base annuelle, l’IPP global n’a augmenté que de 0,8 %. Les prix hors alimentation, énergie et services marchands ont augmenté de 2,7 %.

Les marchés ont baissé après le rapport, les contrats à terme étant liés au Dow Jones Industrial Average en baisse d’environ 70 points. Les rendements du Trésor ont progressé, l’indice de référence billet de 10 ans dernier à 4,137%, en hausse d’environ 0,06 point de pourcentage sur la session.

Les coûts des services ont poussé l’indice à la hausse, augmentant de 0,5 % pour le mois, la plus forte hausse depuis août 2022. Une grande partie de cela provient d’une hausse de 7,6 % des prix de la gestion de portefeuille, qui comprend les honoraires reçus pour les conseils en placement. De plus, il y a eu un bond de 0,7 % des prix des services commerciaux, ainsi qu’une augmentation de 0,5 % du transport et de l’entreposage.

Les prix des biens n’ont augmenté que de 0,1 %, bien que les prix des aliments aient augmenté de 0,5 %, tandis que les prix excluant les aliments et l’énergie sont demeurés inchangés. Dans la catégorie des aliments, les viandes ont bondi de 5 %. L’énergie était un sac mitigé : les coûts de nombreux carburants à essence ont augmenté, mais le diesel a diminué de 7,1 %.

La publication du PPI intervient un jour après que le BLS a rapporté que l’indice des prix à la consommation le plus largement suivi a également augmenté de 0,2% pour le mois, à la fois sur les lectures principales et de base.

Cependant, le taux de variation de 3,2 % sur 12 mois de l’IPC était légèrement inférieur à ce que les économistes avaient prévu, ce qui renforce les arguments en faveur d’une détente de l’inflation.

Les responsables de la Réserve fédérale surveillent de près les deux mesures. Bien que l’IPC reçoive souvent plus d’attention, la mesure des prix de gros est davantage considérée comme un indicateur avancé car elle examine les coûts de pipeline pour divers produits et services.

Les décideurs politiques ont débattu de la mesure dans laquelle ils devaient encore pousser les taux d’intérêt, après 11 augmentations totalisant 5,25 points de pourcentage depuis mars 2022. Ces derniers jours, certains responsables ont indiqué que les hausses de taux pourraient prendre fin alors que l’inflation revenait aux 2 % de la Fed. objectif à long terme.

Les marchés ont attribué une quasi-certitude au fait que la Fed saute une hausse des taux lors de sa réunion de septembre.