Les prix de gros ont augmenté de 0,2 % en octobre, moins que prévu, alors que l’inflation ralentit

Les prix de gros ont augmenté moins que prévu en octobre, ajoutant aux espoirs d’une baisse de l’inflation, a rapporté mardi le Bureau of Labor Statistics.

L’indice des prix des produits, une mesure des prix que les entreprises obtiennent pour les produits finis sur le marché, a augmenté de 0,2 % pour le mois, contre les estimations du Dow Jones pour une augmentation de 0,4 %.

D’une année sur l’autre, l’IPP a augmenté de 8 %, contre une augmentation de 8,4 % en septembre et après le sommet historique de 11,7 % atteint en mars.

Hors alimentation, énergie et services marchands, l’indice progresse également de 0,2% sur le mois et de 5,4% sur l’année.

L’indice est généralement considéré comme un bon indicateur avancé de l’inflation, car il mesure les prix des pipelines qui finissent par se retrouver sur le marché. L’IPP diffère de l’indice des prix à la consommation le plus largement suivi, car le premier mesure les prix que les producteurs reçoivent au niveau de la vente en gros, tandis que l’IPC reflète ce que les consommateurs paient réellement.

Les espoirs que l’inflation ralentisse au moins ont culminé la semaine dernière lorsque l’IPC a affiché un gain mensuel de 0,4 %, inférieur à l’estimation de 0,6 %. Le gain annuel de 7,7 % était une décélération par rapport à un sommet de 9 % en 41 ans en juin.

Les responsables de la Réserve fédérale ont augmenté les taux d’intérêt dans l’espoir de faire baisser l’inflation. La banque centrale a relevé son taux d’emprunt de référence six fois par an pour un total de 3,75 points de pourcentage, son plus haut niveau en 14 ans.

La vice-présidente Lael Brainard a déclaré lundi qu’elle s’attend à ce que le rythme des hausses ralentisse bientôt, les taux étant susceptibles d’augmenter encore.

