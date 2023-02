Les prix de gros des œufs se sont “effondrés” après avoir atteint des niveaux record en décembre

Dans une année caractérisée par une inflation historiquement élevée, les prix des œufs se sont démarqués en 2022, augmente plus rapidement que presque tous les autres biens de consommation.

Les prix de détail moyens ont augmenté de près de 60 % en 2022, selon l’indice des prix à la consommation.

En décembre, une douzaine de gros œufs de catégorie A coûtaient aux consommateurs 4,25 $ en moyenne, soit plus du double des 1,79 $ un an plus tôt, selon le mensuel Bureau of Labor Statistics données.

L’épidémie de grippe aviaire la plus meurtrière de l’histoire a frappé les États-Unis en 2022, tuant des millions d’oiseaux et perturbant considérablement l’approvisionnement en œufs, selon des économistes de l’alimentation.

La maladie, contagieuse et mortelle, affecte de nombreux types d’oiseaux, y compris les poules pondeuses. Les cas disparaissent généralement en été, mais cela ne s’est pas produit en 2022; de nouvelles flambées ont coïncidé avec un pic de demande autour de la saison des vacances d’hiver.