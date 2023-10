Les prix de distinction du Fonds des Entrepreneurs honoreront 10 entreprises régionales – Duluth News Tribune

DULUTH — Dix entreprises seront récompensées par le Fonds des entrepreneurs lors de ses premiers prix de distinction, le 25 octobre au Duluth Entertainment Convention Center.

L’événement, de 16h à 20h dans la salle Paulucci, est ouvert au public. Les propriétaires d’entreprises locales, les entrepreneurs en herbe, les dirigeants communautaires et les partenaires du développement économique sont encouragés à y assister.

Le PDG et président de l’Entrepreneur Fund, Shawn Wellnitz, a déclaré que 160 billets étaient déjà réservés et qu’il est convaincu que la fréquentation dépassera l’objectif de 250.

Cinq des lauréats de la distinction sont situés dans la région de Twin Ports : A+ Garden and Landscaping, de Saginaw ; Compresseur arctique, de Supérieur ; Duluth Grill et SCS Interiors, tous deux de Duluth ; et Tongue and Groove Store, de Hermantown.

« L’un de nos premiers gagnants annoncés était SCS Aircraft Interiors », a déclaré Wellnitz. « Personne n’en a probablement entendu parler, ni probablement même vu leurs installations, mais ils ont un impact important. »

SCS est passé d’un atelier de rembourrage de deux personnes sur la rue Superior à Duluth à aujourd’hui, employant 70 personnes à temps plein dans une installation qui sert de partenaire majeur dans le secteur de l’aviation de Duluth, a-t-il expliqué.

« En tant qu’entreprise familiale et devant se développer et évoluer, ils sont passés par des étapes consistant à augmenter leur main-d’œuvre, à lever des capitaux, tout en devant maintenir leurs valeurs fondamentales et diriger dans un secteur qui était nouveau pour eux – c’est un joli un exploit remarquable », a déclaré Wellnitz. « Lorsque ces entreprises prospèrent, vous pouvez voir ce que cela signifie pour les emplois de qualité qu’elles créent. Mais aussi, maintenant nous avons tout ce secteur de l’aviation. Cirrus ne serait pas en mesure de faire ce qu’ils font s’ils n’avaient pas une autorité locale. » chaîne d’approvisionnement pour y parvenir.

D’un autre côté, des entreprises telles que Duluth Grill de Tom Hanson sont plus visibles au sein de la communauté.

« Les gens voient les restaurants, mais il y a une longue histoire commerciale sur la façon dont il a fait grandir ses employés du même côté qui mérite vraiment une certaine reconnaissance. C’est aussi une de ces choses que nous voulons vraiment partager avec d’autres propriétaires d’entreprise sur la façon dont vous procédez. » dit Wellnitz.

Les autres lauréats commerciaux sont Rapids Brewing, de Grand Rapids ; Comptable 24 heures sur 24, de Hibbing ; Bébé est à Broadway, à Little Falls ; Lamppa Manufacturing, de la Tour ; et Syvantis Technologies, à Baxter.

Le

Fonds des entrepreneurs

est une organisation à but non lucratif dédiée à l’autonomisation des petites entreprises et à la promotion de la croissance économique dans le nord du Minnesota et du Wisconsin. Elle fournit des capitaux accessibles et des conseils stratégiques aux entrepreneurs depuis plus de 30 ans. Chaque année, l’organisation travaille avec environ 2 000 entrepreneurs issus de différentes communautés, a déclaré Wellnitz.

« Avec chacune de ces entreprises, nous entretenons généralement une relation de cinq à sept ans. Nous accordons généralement plusieurs prêts avec elles », a déclaré Wellnitz. « Nous fournissons une aide et un soutien en matière de conseil. C’est toujours adapté à l’entreprise et à ce qu’ils considèrent comme leur vision du succès. Notre travail consiste simplement à leur fournir une expertise et des ressources, et bien sûr, de l’argent. »

L’événement du 25 octobre mettra en lumière les entreprises situées dans la zone de service des 29 comtés de l’organisation à but non lucratif pour leur excellence entrepreneuriale, leurs contributions significatives et leur rôle dans la croissance économique régionale. La soirée comprendra également des séances interactives rapides « dans les coulisses de l’entreprise » avec les lauréats, ainsi que des opportunités de réseautage entre pairs. Les participants peuvent s’attendre à en apprendre davantage sur la manière de développer et de développer leur entreprise au niveau local, selon le communiqué.

L’objectif est que les participants se sentent inspirés et connectés, et acquièrent un réseau plus solide avec d’autres personnes dans la région, qu’il s’agisse d’autres propriétaires d’entreprise, d’investisseurs ou de différents experts avec lesquels ils peuvent se connecter.

« Lorsque vous réunissez tout le monde dans une pièce, non seulement ils se connectent, mais généralement de nouvelles entreprises démarrent ou de nouvelles opportunités émergent de là », a déclaré Wellnitz. « Vous pouvez simplement voir la magie lorsque vous avez une salle remplie de différents propriétaires d’entreprises qui sont plus avant-gardistes ou plus inspirés par ce qui peut arriver. En fait, toute notre évolution du Lincoln Park Craft District a commencé par la même chose. Nous avons réuni 75 propriétaires d’entreprises à Lincoln Park pour parler de ce à quoi ils souhaitent que l’avenir de Lincoln Park ressemble. »

L’émergence d’un quartier artisanal de destination est le résultat d’un groupe de propriétaires de petites entreprises que le Fonds des entrepreneurs a fini par soutenir de multiples manières au fil des années, à mesure qu’il démarrait.

« Ce sera la première fois que nous le ferons en tant que région et à cette échelle. Nous sommes impatients de mettre toute cette énergie dans une seule pièce et de nous amuser aussi », a-t-il déclaré. « Ce ne sera pas ton dîner de poulet assis. »

Des plats et des boissons régionaux seront également proposés, en plus d’un groupe live. Les billets sont disponibles à

efund.org/awards

pour 30$.