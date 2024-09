Les prix CCMA honoreront KD Lang à Edmonton samedi soir

Le retour de kd lang et des Reclines devrait être un moment fort alors que l’Association canadienne de musique country distribuera son matériel annuel ce soir à Edmonton.

Cette apparition marque la première fois que la chanteuse albertaine fait équipe avec le groupe en 35 ans et est liée à son intronisation au Temple de la renommée de la musique canadienne.

Lang et les Reclines devraient interpréter « Big Boned Gal » du dernier album qu’ils ont enregistré ensemble en 1989.

La chanteuse MacKenzie Porter de Medicine Hat, en Alberta, coanime l’émission avec le crooner américain Thomas Rhett, et ils devraient également se produire.

Porter est en lice pour six prix, dont celui de l’artiste féminine de l’année, ainsi que celui du single et de la vidéo de l’année pour « Chasin’ Tornadoes ».

Elle est à égalité avec Jade Eagleson de Bailieboro, en Ontario, qui est également en nomination pour le meilleur single pour « Rodeo Queen » et le meilleur album pour « Do It Anyway ».

Tenille Townes défend son titre de meilleure artiste féminine après avoir remporté le prix en 2023 pour la cinquième année consécutive. La chanteuse de « Somebody’s Daughter », originaire de Grande Prairie, en Alberta, a été nominée pour la première fois pour ce prix en 2011, alors qu’elle avait 17 ans.

Brett Kissel et Dallas Smith se produiront et le James Barker Band et Steven Lee Olsen monteront sur scène en tant que présentateurs.

La cérémonie de remise des prix est de retour dans la capitale de l’Alberta pour la première fois depuis 2014. Elle a eu lieu à Hamilton l’année dernière et à Calgary en 2022.

Il sera diffusé en direct sur CTV à 20 heures HE.

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 14 septembre 2024.