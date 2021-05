Les prix bondissent après l’incendie d’une usine en Louisiane

L’odeur du chlore pourrait être plus insaisissable que d’habitude cet été.

C’est parce que l’industrie des piscines est aux prises avec une pénurie de chlore qui a fait grimper les prix du produit chimique, obligeant les propriétaires de piscines à envisager des alternatives.

«Le chlore de piscine n’est pas facile à obtenir, et il y a une pénurie de chlore à l’échelle nationale à laquelle nous allons tous devoir faire face», a déclaré John Swygert, PDG d’Ollie’s Bargain Outlet Holdings, lors d’une récente conférence téléphonique.

Alors que la demande de chlore a bondi en 2020 alors que les Américains passaient plus de temps à la maison avec leurs piscines en raison de la pandémie de coronavirus, la pénurie de cette année découle en grande partie d’un incident dans une usine de Westlake, en Louisiane, en août.

L’usine de produits de traitement pour piscines et spas Bio-Lab a connu un incendie dévastateur le matin du 27 août 2020, à la suite de l’ouragan Laura. Personne n’a été blessé, mais l’incident a détruit le toit de l’installation et entravé la production, selon un rapport du Chemical Safety and Hazard Investigation Board des États-Unis. Du chlore gazeux a été libéré lors de l’incident.

Depuis lors, l’approvisionnement en produits chlorés est limité.

Maintenant que la saison estivale des piscines est sur le point de commencer, les propriétaires de piscines devraient accepter une augmentation d’environ 60% des prix des comprimés de chlore, bien que les prix varient dans tout le pays, a déclaré Peter Arvan, PDG du distributeur de piscines Pool Corp. appel des résultats le 22 avril.

« Il restera probablement à (un) niveau élevé parce que je pense que l’industrie va être à court pour la saison », a déclaré Arvan.

Les sociétés de gestion de pool à travers les États-Unis signalent des problèmes.

«Notre seau standard de comprimés de chlore de 3 pouces, qui sont la colonne vertébrale de nombreuses piscines à l’heure actuelle, est à peu près devenu rare», a déclaré Thomas Race, propriétaire d’Aqua Caribbean Swimming Pool Service à Gainesville, en Floride.

Rudy Stankowitz, expert en chimie de l’eau de piscine, a suggéré aux propriétaires de piscines d’acheter uniquement ce dont ils ont besoin pour la saison. Pour la plupart, ce ne sera qu’un seul seau de comprimés de chlore.

«Je pense que la gravité de la pénurie sera directement liée au fait que les gens achètent en quantités raisonnables», a déclaré Stankowitz, PDG d’Aquatic Facility Training & Consultants. «Si vous vous approvisionnez, il sera encore plus difficile à trouver.»

Bien que d’autres désinfectants pour piscines comme l’algicide existent, ils sont plus chers et moins efficaces que le chlore.

De nombreux propriétaires de piscines doivent subir un choc, ayant déjà subi une augmentation des prix sur d’autres articles liés à la piscine en 2020.

Mia Bagby, propriétaire d’une piscine à Gainesville, n’était absolument pas au courant de la pénurie de chlore.

« Je n’en avais pas entendu parler du tout », a-t-elle dit. « Je vais en lire plus maintenant. »

Stankowitz a déclaré que la pénurie de chlore pourrait faire boule de neige et paniquer dans l’achat d’autres désinfectants pour piscines, car les réserves de chlore s’épuisent.

«Vous pouvez facilement trouver des gens qui ne peuvent pas trouver des comprimés de chlore qui achètent toute l’eau de Javel sur les étagères du supermarché», a-t-il dit, «puis nous nous heurtons à une autre pénurie d’eau de Javel parce que les gens la jettent dans leurs piscines.»

Stankowitz a déclaré que l’eau de Javel est la moitié de la force du chlore et a averti les propriétaires de piscine d’éviter d’utiliser de l’eau de Javel sans éclaboussures car elle contient peu de chlore mais se mélange à plusieurs additifs dangereux.

Les fabricants s’efforcent de combler le vide laissé par l’incendie du Bio-Lab, mais il ne sera pas facile de combler la différence.

La fermeture a provoqué « des temps d’arrêt prolongés » dans une usine appartenant au fabricant de produits chimiques Tronox Holdings, contribuant à une réduction de 10 millions de dollars des bénéfices, a déclaré jeudi le co-PDG Jean-François Turgeon lors d’un appel aux résultats.

Certains fabricants ont pu échapper au pire.

Hans-Ulrich Engel, directeur financier du fabricant mondial de produits chimiques BASF, a déclaré jeudi lors d’un appel sur les résultats que «les usines de chlore de nos concurrents» sont confrontées à des «distorsions continues de la chaîne d’approvisionnement», mais que BASF a été en grande partie à l’abri du problème.

Vous pouvez suivre le journaliste de USA TODAY Nathan Bomey sur Twitter @NathanBomey