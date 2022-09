Les prix Balzan récompensent les travaux en sciences humaines et scientifiques

Trois Américains figuraient parmi les lauréats du prix Balzan de cette année, annoncé lundi, pour leurs travaux dans les domaines de la philosophie morale, de la musicologie et de la biotechnologie. Martha Nussbaum, philosophe et chercheuse à l’Université de Chicago, a été récompensée pour “sa reconception transformatrice des objectifs de justice sociale, à la fois au niveau mondial et local”, a déclaré la Fondation Balzan dans sa citation.

Nussbaum, auteur de plus de 20 livres, examine fréquemment les émotions et le rôle qu’elles jouent dans les jugements moraux et politiques. Son dernier livre, “Justice for Animals: Our Collective Responsibility”, devrait être publié en décembre.

Un autre membre du corps professoral de l’Université de Chicago, l’ethnomusicologue Philip Bohlman, a été reconnu pour son travail axé principalement sur la musique européenne et juive. Il a été cité par la fondation pour son exploration des « interstices entre la musique et la religion (et) la musique juive dans la modernité » ainsi que pour son interprétation de la musique urbaine juive.

Bohlman se produit à la fois en tant que directeur artistique de la New Budapest Orpheum Society et, avec sa femme Christine Wilkie Bohlman, présente des œuvres pour piano et orateur dramatique écrites pendant l’Holocauste.

Robert Langer, du Massachusetts Institute of Technology, a remporté le prix de biotechnologie pour ce que la Fondation Balzan, basée à Milan, a qualifié de recherche pionnière et d’avancées dans les vaccins à ARNm et l’ingénierie tissulaire, ouvrant la voie “à des percées dans la libération contrôlée de macromolécules avec de nombreuses applications médicales”. .”

Le prix final a été partagé par le professeur danois de paléoclimatologie Dorthe Dahl-Jensen de l’Université de Copenhague et le climatologue néerlandais Johannes Oerlemans de l’Université d’Utrecht pour la glaciation et la dynamique des calottes glaciaires. La citation de Balzan a noté leur travail conjoint et complémentaire sur la dynamique de la glaciation et des calottes glaciaires qui a contribué à créer “des projections plus fiables du comportement des calottes glaciaires liées aux changements du niveau de la mer”.

La Fondation Balzan décerne chaque année deux prix en sciences et deux en sciences humaines, faisant tourner les spécialités pour mettre en évidence des domaines de recherche nouveaux ou émergents et soutenir des domaines qui pourraient être négligés ailleurs. Les bénéficiaires reçoivent 750 000 francs suisses (785 000 dollars), dont la moitié doit être utilisée pour la recherche, de préférence par de jeunes universitaires ou scientifiques.