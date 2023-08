Les prix augmentent pour les sacs à dos, les blocs-notes, les stylos

Le magasinage de la rentrée n’a pas été facile cette année pour Lauren Cyr.

La mère de trois enfants a cherché pour les offres et répartir ses achats sur plusieurs chèques de paie. Pourtant, le joueur de 31 ans voit des prix plus élevés sur tout, des sacs à dos au papier – et le rituel de l’été comprime son budget familial plus que les années précédentes.

« Avant même d’aller magasiner, je vais vous le dire, j’ai eu une crise de panique totale et j’ai pleuré », a déclaré Cyr, un responsable du service client vivant à Ruskin, en Floride. « C’est juste un mal de tête. »

Cyr n’est pas seul. Selon une enquête auprès de plus de 7 800 consommateurs publiée le mois dernier par la National Retail Federation et Prosper Insights and Analytics. Les dépenses totales en articles liés à l’école pour les élèves de ces classes devraient atteindre un nouveau sommet de 41,5 milliards de dollars.

Il y a cependant une lueur d’espoir : les acheteurs de la rentrée scolaire étaient moins susceptibles de dire qu’ils dépensent plus en raison des prix plus élevés en 2023 qu’en 2022, selon les données du NRF. Plutôt, les consommateurs ont signalé que les achats de plus de fournitures et d’articles plus coûteux ont contribué à des dépenses plus élevées cette année.

Pourtant, la hausse des coûts peut laisser des millions d’Américains dans l’embarras alors qu’ils essaient de remplir les sacs à dos des enfants d’âge scolaire cette année. Alors que l’inflation a globalement ralenti, les consommateurs pourraient ne pas ressentir de répit car les prix des fournitures scolaires continuent d’augmenter.

« Pour la famille moyenne, il y aura un choc des autocollants », a déclaré Jay Zagorsky, professeur à la Questrom School of Business de l’Université de Boston.

Il a déclaré que les acheteurs ne devraient pas insister pour acheter un article ou une marque spécifique à mesure que les prix augmentent. « En étant flexible dans ce que vous achetez, vous pouvez réellement repartir avec un enfant heureux et un portefeuille heureux. »