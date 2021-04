Les acheteurs recherchent des articles dans un magasin Costco Wholesale le 4 août 2020 à Colchester, Vermont. Robert Nickelsberg | Getty Images

L’inflation arrive. Ne cherchez pas plus loin que les plans de partage Coca-Cola et Procter & Gamble cette semaine pour augmenter les prix afin de compenser la hausse des coûts des matières premières. Les coûts des matières premières, allant du bois de construction à la résine, grimpent en flèche, de sorte que les entreprises prennent des mesures pour protéger leurs bénéfices. Les augmentations de prix font suite à une année de demande croissante pour une foule d’articles allant des serviettes en papier aux pots de beurre d’arachide. Les ventes de biens de consommation emballés ont augmenté de 9,4% à 1,53 billion de dollars l’an dernier, selon la Consumer Brands Association. De nombreux fabricants se sont retirés de la publicité et des promotions en essayant de répondre à la demande, gagnant des parts de marché sans beaucoup de marketing. L’économiste international en chef d’ING James Knightley prévoit que les prix à la consommation continueront d’augmenter à court terme et pourraient gagner près de 4% d’ici mai, par rapport à la même période il y a un an. L’indice des prix à la consommation, qui suit le prix que les consommateurs américains paient pour un panier de biens, a augmenté de 2,6% en mars par rapport à l’année précédente, selon le ministère du Travail.

Les stocks sont «trop faibles»

Un faible inventaire aide les entreprises à adapter leur pouvoir de tarification, a-t-il déclaré. « Selon l’Institute for Supply Management, leur dernière enquête a montré qu’un net 40% des fabricants déclarent que les stocks de leurs clients sont » trop faibles « », a déclaré Knightley. « Cela prouve davantage que le pouvoir de tarification des entreprises se renforce. »

L’analyste de l’industrie alimentaire Phil Lempert a déclaré que de nombreux facteurs ont augmenté les coûts pour les agriculteurs qui choisissent des produits, les usines qui fabriquent des produits de consommation emballés et les usines de conditionnement de viande qui transforment le bœuf, le porc et le poulet. Les ports sont encombrés, les camionneurs sont rares et les travailleurs du secteur alimentaire doivent essayer de se distancer socialement. Il est donc plus difficile de répondre à la demande et de faire expédier des articles, des céréales aux fromages italiens, à travers le monde.

Les hausses de prix deviennent furtives

L’analyste de Moody’s, Linda Montag, a déclaré qu’elle ne considérait pas la hausse des prix comme un avantage concurrentiel, car toutes les entreprises de consommation sont confrontées à des coûts des matières premières plus élevés. Outre Coke et P&G, PepsiCo, Kimberly-Clark, General Mills et JM Smucker se sont penchés sur l’augmentation des prix. Et les consommateurs ne remarqueront peut-être même pas qu’ils paient plus cher pour les couches ou les sodas. «Les entreprises de consommation dans tous les domaines sont devenues très avisées sur la façon de mettre en œuvre des augmentations de prix sans se contenter de gifler des augmentations de prix de 5 à 10%», a déclaré Montag dans une interview. Certaines de ces méthodes consistent à utiliser de nouveaux emballages, à vendre des emballages de plus petite taille au même prix ou à proposer des promotions qui font baisser le prix jusqu’à ce que les consommateurs soient habitués au prix de l’autocollant plus élevé. Les positions de couverture peuvent également donner à certains fabricants, comme Coke et Pepsi, plus de flexibilité pour augmenter leurs prix progressivement, car ils ne ressentiront pas l’impact de la hausse des coûts des matières premières pendant plusieurs trimestres.

Plus d’argent dans les poches des consommateurs signifie moins de risques

La hausse des prix comporte toujours un risque de baisse de la demande pour ces produits. Cependant, l’analyste de Moody’s Chedly Louis a déclaré qu’elle ne s’attend pas à ce que les consommateurs échangent vers des produits de marque privée, car les consommateurs font confiance aux grandes marques pendant la crise. On s’attend à ce que ce comportement persiste plus longtemps. « Il y a un potentiel pour le consommateur de négocier au sein du portefeuille de produits de P&G vers des produits moins chers et à plus faible marge. C’est toujours P&G, mais c’est moins cher », a déclaré Louis. De nombreux consommateurs ont également plus d’argent dans leur portefeuille grâce aux chèques de relance du gouvernement et aux voyages, aux jeux sportifs et à la gastronomie pendant l’année. Toutes les entreprises n’ont pas la même flexibilité pour augmenter les prix. Piper Sandler déclassé Vendredi, l’action de Kraft Heinz, citant le pouvoir de fixation des prix relativement faible de la société comme l’une des raisons de la décision. L’analyste Michael Lavery a écrit que le pouvoir de fixation des prix de l’entreprise est en retard sur celui de ses pairs comme General Mills, Mondelez et Hershey, de sorte qu’une hausse des prix pourrait nuire à la demande.

Les réductions sont rares