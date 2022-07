Les prix alimentaires du café, de l’huile de cuisson et des avocats baissent mais restent élevés

Alors que la flambée des prix des denrées alimentaires continue de faire des ravages dans le monde, les consommateurs trouvent un répit dans l’huile de cuisson, le café et l’avocat.

Les prix de ces denrées alimentaires commencent à baisser bien qu’ils restent relativement élevés, selon les dernières données sur les prix des denrées alimentaires.

En Asie-Pacifique, les prix indiens de l’huile de tournesol et de l’huile de palme ont chuté de 7% et 12% respectivement entre fin mai et juin, a déclaré le groupe de données sur les produits agricoles Tridge.

Au cours de la même période, les prix de l’huile de palme au Bangladesh ont chuté de près de 25 %.

Au Vietnam, les prix du café en gros ont baissé de près de 5 % en juillet, par rapport au début de la guerre d’Ukraine fin février.

De l’autre côté du globe, les prix des avocats des plus grands producteurs que sont le Mexique, le Pérou et la Colombie ont chuté, selon Tridge, qui a une visibilité sur les prix des matières premières alimentaires grâce aux échanges qu’ils facilitent.