Les prix actuels des billets pour le Super Bowl 58 sont les plus chers de l’histoire du jeu – NBC Sports Bay Area & California

Les 49ers feront leur huitième apparition au Super Bowl alors qu’ils se préparent à affronter les Chiefs de Kansas City le 11 février au Allegiant Stadium de Las Vegas, et les fans souhaitant assister au grand match peuvent s’attendre à payer un lourd tribut.

Les billets sur au moins un site de marché secondaire ont atteint des chiffres historiques lundi, affichant les prix des billets les plus chers de l’histoire du Super Bowl (h/t The Associated Press).

Le prix moyen sur TickPick était de 9 815 $ lundi matin, soit près du double du prix moyen final de 5 795 $ pour le match de l’année dernière entre les Chiefs et Eagles de Philadelphie au State Farm Stadium de Glendale, en Arizona.

Malgré les inquiétudes quant à savoir si Sin City pourrait attirer les fans de sport vers la capitale mondiale du divertissement, il devient clair que les fans ne reculent pas devant les lumières vives du désert.

“L’emplacement a toujours eu un impact sur la demande pour un Super Bowl, mais Vegas amène les choses à un tout autre niveau”, a déclaré Brett Goldberg, co-PDG de TickPick, dans une déclaration à l’Associated Press. « C’est déjà la capitale mondiale du divertissement et elle pourrait très bien devenir la capitale mondiale du sport après le Super Bowl.

« Les deux équipes ayant fait au moins une apparition au Super Bowl au cours des cinq dernières années, nous nous attendrions généralement à une légère fatigue de la part des fans, ce qui entraînerait une baisse des prix. Au lieu de cela, nous constatons que la demande atteint des niveaux records et que l’un des principaux facteurs est que les fans veulent voir leur équipe remporter un Super Bowl à Vegas.

C’est également plus que le précédent prix record de 7 046 $ pour le match de 2021 au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride, entre les Buccaneers de Tampa Bay dirigés par Tom Brady et les Chiefs. Les restrictions liées au COVID-19 ont permis au stade d’atteindre seulement 33 % de sa capacité, ce qui a augmenté la demande pour chaque billet.

Le Super Bowl non-COVID le plus cher de TickPick a eu lieu l’année précédente lorsque les 49ers et les Chiefs – encore une fois – se sont affrontés en 2020 au Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en Floride, avec un prix moyen de 6 370 $.

Après une remarquable victoire 34-31 contre les Lions de Détroit lors du match de championnat NFC dimanche, les 49ers se dirigent vers le Super Bowl LVIII pour affronter les Chiefs, champions de l’AFC. La défaite 31-20 de San Francisco contre Kansas City en 2020 en pique encore beaucoup dans son vestiaire actuel.

Les 49ers et les Chiefs ont remporté leurs championnats de conférence respectifs dimanche, Kansas City renvoyant le favori MVP de la NFL Lamar Jackson et les Ravens de Baltimore avec une victoire sur la route 17-10.

Et après des victoires consécutives lors de leurs deux premiers matchs éliminatoires de la NFL en séries éliminatoires, les 49ers ont décroché leur billet pour le Super Bowl pour une revanche de leur défaite dévastatrice au Super Bowl LIV il y a quatre ans.

Les 49ers Faithful sont connus pour voyager loin du Levi’s Stadium, mais il semble que les fans devront puiser profondément dans leurs poches pour soutenir leurs équipes en personne.

Téléchargez et suivez le podcast 49ers Talk