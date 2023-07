Les prix à la production de la Chine s’effondrent à nouveau dans de nouveaux signes de reprise au point mort

La faiblesse des prix à la production « pourrait être attribuée, en partie, à une base de comparaison plus élevée, alors que les prix mondiaux des matières premières augmentaient il y a un an après l’invasion de l’Ukraine par la Russie », a déclaré Zhichun Huang de Capital Economics dans une note lundi.

Les prix à la production ont chuté de 5,4 % en juin par rapport à l’année précédente et de 0,8 % par rapport à il y a un mois, selon le Bureau national des statistiques de Chine. C’était plus faible qu’un sondage Reuters qui s’attendait à une baisse annuelle de 5,0%, contre une baisse annuelle de 4,6% en mai. La baisse annuelle de juin était la neuvième baisse consécutive en Chine et la plus forte depuis décembre 2015.

L’inflation annuelle des prix à la consommation est restée stable en juin – entraînée par une baisse de 7,2% des prix du porc – décevant les attentes d’une hausse de 0,2% dans un sondage Reuters et plus faible que la hausse de 0,2% en mai. L’inflation mensuelle des prix à la consommation en juin a été plus faible de 0,2 %, plus faible que les attentes d’une croissance plate et suivant la baisse de 0,2 % en mai. La baisse mensuelle était la cinquième chute consécutive de la Chine.

L’inflation sous-jacente, qui exclut les coûts des aliments et de l’énergie, était de 0,4 % en juin, comparativement à 0,6 % en mai.

« La déflation des prix du carburant, un facteur clé de la modération de l’inflation globale récemment, va probablement s’atténuer au cours des prochains mois », a déclaré Huang de Capital Economics. « En tant que tel, nous nous attendons à ce que l’inflation globale atteigne environ 1% d’ici la fin de cette année. Mais cela resterait faible et ne limitera pas la capacité de la Banque populaire de Chine à assouplir davantage sa politique. »

La banque centrale chinoise a assoupli ses taux en août et a entrepris une autre série de baisses plus récemment en juin.

Dans un déclaration publiée fin juin après la réunion trimestrielle de son comité de politique monétaire, la Banque populaire de Chine a reconnu la faiblesse de la demande et l’atonie de la croissance qui expliquent la reprise timide et inégale de la croissance. La PBOC a également réitéré que la politique monétaire doit être « précise et énergique ».