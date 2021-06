Les prix à la production de la Chine ont augmenté le plus depuis 2008, réduit les bénéfices

La hausse des prix des matières premières est une préoccupation particulière pour les entreprises du secteur des matériaux de construction, ainsi que du fer et de l’acier, a déclaré Gan Jie, professeur de finance et directeur académique des programmes de MBA à la Cheung Kong Graduate School of Business de Pékin.

« Ces entreprises sont plus pessimistes. Elles voient une très forte augmentation des coûts, et elles pensent que cela va durer jusqu’à la fin de l’année », a-t-elle déclaré mercredi, notant que d’autres entreprises s’attendaient à ce que les prix se normalisent plus tôt. Cela est basé sur le suivi de son équipe la semaine dernière sur une enquête auprès de plus de 2 000 entreprises chinoises du secteur industriel.

L’enquête initiale menée fin mars et avril a révélé que le sentiment des entreprises est resté inchangé au premier trimestre par rapport au trimestre précédent. Cependant, l’étude a révélé que la proportion d’entreprises déclarant une marge bénéficiaire brute inférieure à 15 % est passée à environ 70 %.

« Ils sont certainement pressés », a déclaré Gan. « Quelques entreprises ont même déclaré qu’elles ne pouvaient pas accepter de commandes pour le moment, car plus elles produisent, plus elles perdent de l’argent. Leur bénéfice net est en nombre négatif. »