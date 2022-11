Les prix à la consommation ont augmenté de 0,4 % en octobre, moins que prévu, alors que l’inflation ralentit

L’indice des prix à la consommation a moins augmenté que prévu en octobre, ce qui indique que même si l’inflation est toujours une menace pour l’économie américaine, les pressions pourraient commencer à se calmer.

L’indice des prix à la consommation, une mesure générale des coûts des biens et services, a augmenté de 0,4 % pour le mois et de 7,7 % par rapport à il y a un an. Les estimations respectives du Dow Jones prévoyaient des augmentations de 0,6 % et 7,9 %.

En excluant les coûts volatils des aliments et de l’énergie, l’IPC dit de base a augmenté de 0,3 % pour le mois et de 6,3 % sur une base annuelle, contre des estimations respectives de 0,5 % et 6,5 %.

