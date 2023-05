Les prix à la consommation en Chine ont augmenté de 0,1% en avril, le taux le plus lent en deux ans

Le bâtiment de la Banque populaire de Chine (PBOC) à Pékin, en Chine, le mardi 18 avril 2023. L’économie chinoise a progressé au rythme le plus rapide en un an au premier trimestre, mettant Pékin sur la bonne voie pour atteindre son objectif de croissance pour l’année sans ajoutant des mesures de relance majeures, tout en aidant à protéger l’économie mondiale contre un ralentissement. Source : Bloomberg

L’indice des prix à la consommation de la Chine a augmenté de 0,1 % en avril sur un an, le plus faible depuis début 2021. D’un mois sur l’autre, les prix ont baissé de 0,1 %.

Les économistes interrogés par Reuters s’attendaient à voir les prix à la consommation augmenter de 0,4 % par rapport à il y a un an et rester inchangés par rapport au mois précédent.

La lecture d’avril intervient après que le taux d’inflation de la Chine a diminué à 0,7 % en mars après avoir atteint un récent sommet de 2,8 % en septembre.

L’inflation en Chine a été dominée par les aliments et les services, selon le Bureau national des statistiques – les prix des aliments ont augmenté de 0,4 % et les prix des services ont augmenté de 1 % par rapport à il y a un an. Les prix des biens de consommation ont quant à eux baissé de 0,4 %.

Le yuan chinois à terre affaibli de 0,04% à 6,9428 contre le dollar américain peu après la publication.

L’indice des prix à la production de la Chine, qui mesure les prix payés par les grossistes, a chuté de 3,6 %. Les économistes interrogés par Reuters s’attendaient à une baisse de 3,2 % en glissement annuel après une baisse de 2,5 % le mois précédent.

C’est un contraste frappant avec les dernières données sur l’inflation aux États-Unis du jour au lendemain, qui montraient que les prix à la consommation avaient augmenté de 4,9 % en avril – diminuant dans le sillage des efforts de la Réserve fédérale pour maîtriser l’inflation en augmentant les taux 10 fois de suite.

L’inflation s’est largement modérée en Chine après sa réouverture, incitant les observateurs du marché à se demander si la deuxième économie mondiale se dirige vers la déflation, a écrit l’économiste en chef de la BofA pour la Chine, Helen Qiao, dans une note de mardi.