Les prix à la consommation en Chine ont atteint leur plus haut niveau en deux ans

Clients achetant du porc sur un marché alimentaire à Shanghai, en Chine. Les prix du porc, un aliment de base en Chine, ont augmenté de 20,2 % en juillet 2022 par rapport à il y a un an, selon les données officielles.

Selon l’analyste, les producteurs de porcs vivants fonctionnent maintenant à profit, signe d’une offre plus importante à venir.

Deux vacances chinoises en septembre et octobre contribueront à soutenir la demande des consommateurs pour le porc, a déclaré Bian.

Réticence des agriculteurs à vendre — dans l’espoir d’obtenir des prix plus élevés à l’avenir – a contribué à la flambée des prix du porc en juillet, a déclaré Bian Shuyang, analyste des produits agricoles chez Nanhua Futures, dans un communiqué.

En fait, les prix du porc ont enregistré leur plus forte hausse mensuelle jamais enregistrée – en hausse de 25,6 %, selon les données.

Les prix du porc, un aliment de base en Chine, ont augmenté de 20,2 % en juillet par rapport à il y a un an. Il s’agit de la première augmentation depuis septembre 2020, selon les données officielles accessibles via Wind Information.

Les prix du porc ont énormément augmenté au cours des trois dernières années, les éleveurs de porcs ayant dû lutter contre des maladies mortelles et de nombreux nouveaux producteurs.

Les prix des fruits et légumes frais ont également bondi en juillet, en hausse de 16,9 % et 12,9 % respectivement par rapport à il y a un an, selon le Bureau national des statistiques.