Les prix à la consommation australiens n’ont augmenté que de 0,9% en 2020, ce qui est une bonne nouvelle pour les emprunteurs immobiliers et les travailleurs.

L’inflation globale reste bien en deçà de l’objectif d’inflation de 2 à 3% de la Banque de réserve d’Australie, utilisé pour déterminer les mouvements des taux d’intérêt.

Le gouverneur de la RBA, Philip Lowe, a promis début décembre que les taux d’intérêt resteraient à un niveau record de 0,1 pour cent pendant au moins trois ans.

Les emprunteurs immobiliers devraient continuer à bénéficier de taux hypothécaires inférieurs à 2% après que le Bureau australien des statistiques a révélé mercredi une augmentation annuelle de l’inflation de seulement 0,9%.

Les travailleurs privés d’augmentations salariales décentes devraient également profiter de la hausse de l’inflation à un rythme encore plus faible que la minuscule augmentation de 1,4 pour cent de l’indice des prix des salaires.

L’indice des prix à la consommation au cours du trimestre de décembre a augmenté de 0,9% en trois mois, le chiffre trimestriel correspondant au chiffre annuel.

C’était encore plus faible que l’augmentation de 1,6 pour cent du trimestre de septembre, mais beaucoup plus forte que la baisse de 1,9 pour cent des prix du trimestre de juin – le pire épisode de déflation depuis la grande dépression des années 1930.

Une baisse de 7,5% des prix de l’électricité a été le principal frein à l’inflation globale au cours du trimestre de décembre, les coûts des vêtements et des chaussures ayant chuté de 1%.

Les prix des vêtements pour femmes ont également chuté de 5,4% au milieu des réductions du vendredi noir en novembre dernier.

La fin de la gratuité des services de garde par le gouvernement fédéral a vu ces coûts augmenter de 37,7% au cours des trois derniers mois de 2020.

Les prix des cigarettes ont également augmenté de 10,9% après une augmentation de 12,5% des droits d’accise sur le tabac.

Les Australiens étant interdits de voyager à l’étranger pour leurs loisirs, la plupart de la concurrence pour les motels signifiait une augmentation des coûts des vacances nationales de 6,3%, les frontières des États et des territoires ayant été rouvertes au hasard avant Noël.

Melbourne a enregistré l’inflation la plus élevée d’Australie, l’IPC ayant augmenté de 1,5% au cours du trimestre de décembre, contre 1% à Sydney, 1,1% à Brisbane, 0,7% à Adélaïde, 0,8% à Hobart et Canberra et 0,6% à Darwin.

Perth a connu une déflation trimestrielle, les prix chutant d’un pour cent alors que le gouvernement travailliste d’Australie occidentale subventionnait l’électricité.