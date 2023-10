Les prisons sont en « faillite » et pourraient manquer de places en quelques jours, prévient un dirigeant syndical

Les prisons d’Angleterre et du Pays de Galles manquent d’espace et pourraient manquer de places pour héberger les délinquants cette semaine, a averti le chef des gouverneurs des prisons britanniques.

Andrea Albutt, présidente de l’Association des gouverneurs de prison (PGA), a déclaré qu’il ne restait plus qu’environ 300 places dans les prisons pour hommes alors que le nombre de détenus dépassait les 88 000 vendredi, selon la chiffre le plus élevé depuis le début des enregistrements en 1900 et une augmentation de 10 000 en deux ans.

Cela signifie que les prisons pour hommes fonctionnent à plus de 99,6 pour cent de leur capacité et que les prisons pour femmes fonctionnent à 96 pour cent. En conséquence, les gouverneurs craignent que le nombre de criminels reconnus coupables et de suspects détenus en détention provisoire dans la prison pour hommes atteigne sa capacité maximale cette semaine alors que les tribunaux accélèrent leurs audiences après les vacances d’été.

« Nous sommes désormais en crise dans les prisons », a déclaré Mme Albutt à la veille de son discours à la conférence annuelle de la PGA, lundi à Nottingham. « Nous aurons de la chance si nous réussissons cette semaine. »

Elle dira aux gouverneurs : « Nous croisons les doigts, en espérant que nous connaîtrons des baisses saisonnières de la population pour survivre à un autre pic. Nous disposons d’une zone tampon d’environ 1 400 places pour permettre problèmes d’hébergement inattendus qui est maintenant utilisé comme d’habitude.

« Il ne nous reste que quelques centaines de places pour adultes mâles et ce chiffre inclut la catégorie D. [open prison] endroits difficilement accessibles. Les prisons sont sous pression, alors qu’auparavant nous aurions réduit la population pour aider à les stabiliser, on nous demande maintenant de rouvrir ces établissements pour répondre à la demande.

Crise précédente

La dernière fois que les prisons ont été aussi près d’atteindre leur pleine capacité, c’était en juin 2007, sous le gouvernement de Tony Blair. Pour faire face à la crise, elle a lancé une libération anticipée d’urgence de plus de 1 500 prisonniers avant qu’ils n’aient terminé leur peine. Environ 25 000 détenus « non dangereux » purgeant une peine de moins de quatre ans étaient éligibles.

Rishi Sunak aurait discuté des mesures d’urgence avec le secrétaire à la Justice Alex Chalk et le ministre des prisons Damian Hinds lors d’une réunion de crise au n°10 le mois dernier.

Mais des sources gouvernementales ont déclaré que les ministres étaient déterminés à éviter de répéter la libération anticipée forcée de milliers de prisonniers par le parti travailliste avant les élections générales. Au lieu de cela, les sources ont déclaré qu’elles étudiaient toutes les options pour agrandir le nombre de places de prison.

Le ministère de la Justice a déjà ordonné rénovation accélérée de cellules vides dans les prisons, notamment du HMP Liverpool et du HMP Birmingham, et installe 1 000 cellules à déploiement rapide dans 18 prisons à travers le pays. Ce sont des blocs préconstruits qui peuvent être déposés sur des terrains libres à l’intérieur des prisons.

Le ministère de la Justice a également modifié les règles de libération pour les délinquants purgeant une peine de moins de quatre ans de prison afin qu’ils puissent être libérés de prison plus tôt grâce à des étiquettes électroniques et soumis au couvre-feu à domicile. Des centaines de personnes sont jusqu’à présent éligibles à ce programme.

Utiliser les cellules de police

Le gouvernement dispose de 400 cellules de police en attente permanente pour absorber le surplus, dont certaines sont déjà utilisées et pourraient rapidement se remplir à pleine capacité. La semaine dernière, Alex Chalk a annoncé son intention de louer des cellules dans des prisons étrangères, mais cela nécessitera une modification de la loi qui ne sera probablement pas introduite avant l’année prochaine.

Mme Albutt a imputé l’allongement des peines de prison à la crise et a déclaré que le projet de louer des cellules à l’étranger a démontré que le système était « complètement brisé ». Déclarer publiquement que nous sommes incapables de prendre soin de nos citoyens condamnés dans leur propre pays est un aveu d’échec lamentable », a-t-elle déclaré.

Elle a averti qu’une enquête sur le béton RAAC dans les prisons pourrait aggraver la crise. « Si nous sommes trouvés et que nous devons les décanter, nous n’aurons littéralement nulle part où mettre les prisonniers car toutes nos prisons sont pleines à craquer chaque jour. Bien que cela puisse être une bénédiction déguisée en amenant la crise démographique à son paroxysme », a-t-elle déclaré.

La population carcérale devrait atteindre 106 000 personnes d’ici 2027. Les ministres se sont engagés à lancer un programme de construction de 3,8 milliards de livres sterling pour créer 20 000 places supplémentaires d’ici le milieu des années 2020, mais trois projets de méga-prison ont été retardés par les refus de planification des conseils locaux. .

