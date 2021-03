En tant que chef du bureau de Kaboul pour le New York Times, j’ai supposé que ce réseau devait avoir affecté un nombre substantiel d’Afghans. Mon objectif était de décrire le plus fidèlement possible les caractéristiques physiques de ces prisons, les conditions dans lesquelles les prisonniers talibans sont détenus et les conséquences psychologiques. Ce qui a suivi a été un voyage au nord, dans la province du Badakhshan, et une série de récits déchirants de coups, de privations, de désespoir et de traumatismes persistants, aboutissant à une interview dont je me souviendrai longtemps.

