Les premiers détenus médicalement vulnérables du Minnesota ont été vaccinés à la prison de Faribault à Faribault, le 4 janvier. Aaron Lavinsky / Star Tribune via Getty Images

Les prisonniers disent qu’ils ont «peur comme l’enfer» du manque continu de vaccins, de tests et de masques.

La propagation rapide de nouvelles variantes du coronavirus, dont certaines semblent être plus contagieuses que les anciennes versions, a des experts américains appelant à une distanciation sociale plus stricte et à un meilleur masquage pour éviter une nouvelle vague de nouveaux cas et décès de Covid-19.

Les défenseurs de la santé et les épidémiologistes sont particulièrement préoccupés par ce qui se passera une fois que les nouvelles variantes trouveront leur chemin dans les prisons, les prisons et les centres de détention pour migrants.

Aux États-Unis, au moins une personne incarcérée sur cinq a déjà été infectée par Covid-19, et un nombre disproportionné d’entre elles sont décédées. Une étude a révélé que les 2,3 millions d’Américains vivant derrière les barreaux ont deux fois plus de risques de mourir de Covid-19 qu’une personne similaire qui ne l’est pas.

Jaimie Meyer est professeure agrégée à la Yale School of Medicine et chercheuse et clinicienne spécialisée dans la propagation des maladies infectieuses derrière les barreaux. La pandémie «a mis à nu [and] a exposé les problèmes liés aux conditions de détention », a-t-elle dit à Vox, y compris à quel point il est difficile ou impossible de vraiment protéger les personnes détenues derrière les barreaux. Dans sa quête pour survivre, Covid-19 trouvera «tous les trous [in our public health strategy] … toutes les faiblesses et testez-les », a-t-elle ajouté. «Si les installations n’ont rien fait pour assurer la sécurité des personnes, une souche plus hautement transmissible se répandra comme une traînée de poudre.»

Un cauchemar épidémiologique

Les prisonniers courent un risque accru de Covid-19 pour une raison simple: comment le virus se propage. Les scientifiques savent maintenant que la maladie se transmet principalement d’une personne à l’autre par des gouttelettes respiratoires et parfois par l’air, c’est pourquoi il est si risqué d’être à proximité prolongée et soutenue des autres – et pourquoi les prisons et les prisons surpeuplées sont particulièrement dangereuses. La contagion se produit également fréquemment avant même que quelqu’un ne présente des symptômes, ce qui rend impossible de savoir qui isoler sans tests fréquents, rapides et quasi universels.

«Les lieux de rassemblement en général, et les prisons en particulier, sont des lieux où la distanciation physique est impossible», a déclaré Meyer. De plus, a-t-elle ajouté, les personnes incarcérées sont plus susceptibles de souffrir de certaines conditions médicales, notamment l’obésité et le diabète, qui les exposent à un risque accru de maladies infectieuses.

Les réalités épidémiologiques du Covid-19 ont été exacerbées par les échecs des élus et des institutions dont le travail est de protéger les personnes incarcérées. Chris Beyrer, professeur de santé publique et de droits humains à Johns Hopkins, a vivement critiqué l’approche du Maryland pour gérer la crise. En décembre, les cas de virus dans les prisons de l’État ont plus que doublé.

«La chose la plus importante à faire pour gérer Covid en prison est de [reduce] surpeuplement », a-t-il dit à Vox. «Nous avons échoué à cela. Bien que la population des prisons et des prisons ait chuté au début de la pandémie – principalement parce que moins de personnes sont entrées dans le système en raison de problèmes de virus, plutôt que de poussées à une libération anticipée – ces populations sont à nouveau en hausse.

La deuxième chose la plus importante est de mettre en œuvre des politiques susceptibles d’endiguer la propagation de la maladie, y compris la distanciation sociale et la remise de masques aux prisonniers et au personnel et d’autres fournitures essentielles. «Cela aussi a été lent, inadéquat et insuffisant», a déclaré Beyrer. Le département correctionnel du Maryland, a-t-il déclaré à Vox, ne fournit pas de savons gratuits et illimités aux personnes enfermées dans l’État, laissant les prisonniers incapables de faire quelque chose d’aussi fondamental que de se laver les mains.

Et les inquiétudes ne s’arrêtent pas là. Dans les établissements partout au pays, les personnes incarcérées ont signalé une gamme de problèmes de sécurité graves pendant la pandémie: des agents correctionnels qui refusent ou ne sont pas tenus de porter des masques; efforts insuffisants ou échoués pour tester le personnel et les personnes incarcérées; et la création de nouvelles flambées en transférant les prisonniers séropositifs à Covid dans de nouveaux établissements.

Pendant ce temps, la vaccination n’a même pas commencé dans la plupart des prisons et des prisons du pays, tandis que celles des autres lieux de rassemblement – y compris les maisons de retraite et les refuges pour sans-abri – ont été parmi les premiers à recevoir le vaccin.

«Nous vivons l’échec des principes de base de la prévention Covid», a déclaré Beyrer.

Avec toutes ces lacunes systémiques, beaucoup sont extrêmement inquiets dans les prisons et les prisons seront encore plus durement touchées lorsque des souches plus contagieuses franchiront leurs murs. Les premières recherches ont indiqué que les personnes infectées par la nouvelle souche peuvent porter une charge virale plus élevée, ce qui signifie que s’engager dans la même conduite – passer de longues périodes à l’intérieur sans prendre de distance – présente un risque encore plus grand de propagation du virus qu’auparavant. Pour les prisonniers, cela signifie que les pires flambées peuvent être encore à venir.

«Un virus plus infectieux ne fera qu’infecter plus de gens», a déclaré Beyrer. «Si plus de personnes sont infectées, plus de personnes mourront.»

« Effrayé comme l’enfer »

Avec si peu de ressources pour se protéger et, dans la plupart des endroits, aucun vaccin en vue, de nombreux prisonniers s’inquiètent pour l’avenir. Jabriel Lewis est incarcéré à la prison fédérale d’Allenwood en Pennsylvanie. «Cette nouvelle variété a effrayé tout le monde ici», dit-il. « [I]S’il entre dans les institutions fédérales, cela pourrait signifier une condamnation à mort.

Pour Michelle Angelina, une femme enfermée dans l’établissement Edna Mann du New Jersey, la menace posée par les nouvelles variantes ne se limite pas au virus. Les mesures que le système pénitentiaire a prises pour protéger les prisonniers – arrêt de toutes les visites, fin des programmes universitaires et de lutte contre la toxicomanie et annulation des services religieux – ne seront que prolongées encore. «Cela nous met tous à rude épreuve.»

Ses inquiétudes ont été reprises par Shebri Dillon, une femme incarcérée au centre correctionnel de Fluvanna en Virginie, qui a décrit la difficulté de passer «des heures et des heures dans une cage en béton, sans voir ni serrer nos enfants et notre famille dans nos bras».

«Cette nouvelle variante signifie une extension de tout ce qui nous fait mal», a déclaré Dillon à Vox. «Ce n’est pas une question de savoir s’il entrera, mais quand.»

Une question d’équité et de santé publique

Il existe cependant des moyens de base pour protéger ce segment important et vulnérable de la population – et le reste du public en même temps.

Pour les épidémiologistes, les défenseurs et les personnes incarcérées, la réponse est de mettre en œuvre les politiques qu’ils recommandent depuis le début. «Les implications d’une variante de Covid-19 qui se propage plus rapidement dans les prisons sont claires», a déclaré Robert Cohen, un médecin qui travaillait auparavant sur Rikers Island et qui siège maintenant au Conseil des services correctionnels qui supervise les prisons de New York. En plus de fournir un meilleur accès aux EPI de base, aux fournitures de désinfection et aux tests, autant de personnes que possible doivent être libérées des prisons, des prisons et des autres lieux de détention, a souligné Cohen, et toutes les personnes et le personnel incarcérés restants doivent être vaccinés contre les virus le plus tôt possible.

Dans une poignée d’États, dont le Massachusetts et la Californie, les vaccinations des prisonniers ont déjà commencé – mais dans de nombreux endroits, y compris à New York, elles ne sont pas prioritaires pour le vaccin.



David L. Ryan / Le Boston Globe via Getty Images Les responsables ont commencé à administrer le vaccin Covid-19 dans les établissements correctionnels du Massachusetts.

Les partisans disent que cette réalité n’est qu’un autre exemple de l’impact inéquitable du virus sur les pauvres et les personnes de couleur, étant donné que les individus noirs et Latinx sont enfermés plusieurs fois plus vite que leurs pairs blancs. «Malgré l’appel à l’équité dans la distribution des vaccins, [New York’s] Le gouverneur Cuomo a négligé les personnes incarcérées même en déployant des vaccins dans d’autres lieux de rassemblement », y compris les refuges pour sans-abri, a déclaré Katie Schaffer, directrice du plaidoyer et de l’organisation au Center for Community Alternatives, qui propose des programmes et des politiques pour réduire l’incarcération dans l’État de New York. .

Alors que de nombreuses personnes incarcérées ont hâte de se faire vacciner, l’hésitation à la vaccination existe dans les prisons et les prisons, en grande partie en raison de la longue histoire d’expérimentation médicale dans ces établissements. Certaines agences offrent des incitations pour encourager les détenus à participer, notamment des visites vidéo avec les membres de leur famille et des peines légèrement raccourcies, tandis que des initiatives extérieures ont cherché à éduquer les détenus sur le vaccin et son innocuité. Étant donné que les deux vaccins contre le coronavirus aux États-Unis n’ont actuellement qu’une approbation d’urgence de la FDA, il est probablement illégal pour les autorités correctionnelles d’exiger que les prisonniers ou le personnel reçoivent le vaccin.

Libérer plus de prisonniers et accélérer la vaccination de ceux qui sont restés à l’intérieur n’est pas seulement une question de droits humains, disent les responsables de la santé publique, c’est aussi une étape nécessaire pour protéger le grand public.

Il y a des indications que l’infection généralisée à l’intérieur de ces types d’installations se propage facilement à la communauté et au-delà. Une étude a révélé que l’épidémie de printemps dans la prison du comté de Cook à Chicago a contribué à environ un cas sur sept au total dans l’État au cours des mois suivants. Les prisons ont également incubé des variantes particulièrement mortelles d’autres maladies, y compris des souches de tuberculose multirésistante.

«Cela fait partie de notre santé publique», a déclaré Meyer. «Nous devrions tous souhaiter que les personnes qui se trouvent dans n’importe quel lieu de rassemblement aient les meilleures chances de prévenir l’exposition et l’infection» – pour leur propre santé et sécurité ainsi que celle de tout le monde dans le pays.

Aviva Stahl est une journaliste d’investigation primée qui écrit sur la façon dont la politique de santé et les débats scientifiques se déroulent dans le contexte carcéral. Elle a écrit pour une variété de points de vente dont Vox, le Guardian et le New York Times, et peut être suivie à @stahlidarité.