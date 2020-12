Selon un nouveau rapport de la Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI), un total de 214 personnes transgenres ont été détenues dans diverses prisons à travers l’Inde entre mai 2018 et avril 2019.

Le rapport, « Identité perdue: les personnes transgenres dans les prisons indiennes », a révélé que sur les 28 États et territoires de l’Union auxquels ils se sont adressés, seuls 9 avaient enregistré les données des détenus transgenres séparément de la catégorisation binaire homme / femme. Le rapport a également révélé que certaines prisons qui conservaient des données sur des logiciels pénitentiaires avaient la possibilité d’inclure les données sur les transgenres comme «eunuques».

Le rapport du CHRI a révélé que la majorité des prisons indiennes manquaient de connaissances de base et de conscience des besoins des détenus transgenres, ce qui conduisait à une lacune politique et finalement à une violation flagrante des droits de l’homme.

Sauf dans l’État du Karnataka, il n’y a pas eu de programmes de sensibilisation des détenus sur la reconnaissance des personnes transgenres en tant qu’identité légale depuis 2014. Aucune personne transgenre n’a été embauchée dans le quartier pénitentiaire entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2019.

A Reuters rapport a fait état il y a trois ans de la négligence, des mauvais traitements et du manque total de connaissance du traitement des détenus transgenres. En novembre 2016, quatre personnes transgenres ont été arrêtées et envoyées à la prison centrale de Bengaluru pour des accusations d’enlèvement et de tentative de meurtre.

À l’époque, les autorités pénitentiaires avaient déclaré à Reuters qu’elles avaient placé les détenus transgenres séparément dans des unités pour hommes et femmes.

Une fois que les personnes transgenres sont emmenées en prison, elles sont envoyées au médecin-chef. S’ils ont des organes génitaux féminins, ils sont classés comme des femmes. Cela s’applique donc aux personnes ayant des organes génitaux masculins. Mais cela va à l’encontre d’un arrêt de la Cour suprême de 2014 déclarant que «le sexe auquel appartient une personne est déterminé par la personne concernée».

Cela a des conséquences négatives pour les détenus transgenres qui sont souvent victimes d’intimidation, d’agression et d’attaque par des codétenus. Ceci est associé à un manque de soins médicaux de base.

«La formation et la sensibilisation (du personnel pénitentiaire, des avocats, de la police, etc. sur cette question) sont très importantes», a déclaré le juge Madan Lokur, un ancien juge de la Cour suprême qui a aidé à rédiger le rapport du CHRI. « Toutes les institutions traitant avec la police, la justice, les institutions traitant avec les fonctionnaires … doivent s’unir pour aborder les problèmes auxquels sont confrontées les personnes transgenres. »

«Un État providence ne peut pas dire que nous ne pouvons pas donner certaines facilités à certaines personnes. Les réponses aux questions sur les problèmes auxquels les personnes transgenres sont confrontées ne peuvent être obtenues que par une formation, une sensibilisation et un recrutement adéquats », a-t-il ajouté, appelant à un examen des« problèmes de compassion ».

«Le gouvernement central peut formuler une politique modèle pour identifier les besoins particuliers des personnes transgenres dans les prisons et fournir des conseils sur la documentation, la recherche, le placement, les installations médicales et les activités récréatives / sociales / éducatives dans les prisons», a indiqué le CHRI.

La CHRI a également indiqué que « les gouvernements des États / les quartiers pénitentiaires devraient permettre aux détenus de s’identifier comme transgenres et de faciliter le processus d’obtention du certificat de transgenre en vertu de l’article 5 de la loi de 2019 sur les personnes transgenres (protection des droits) le tribunal de district, si une telle demande est présentée par l’intéressé. «