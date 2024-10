Les prisons du Wisconsin acceptent d’aider les détenus malentendants dans le cadre d’un règlement

MADISON, Wisconsin — Le département correctionnel du Wisconsin a accepté de fournir davantage d’aide aux détenus malentendants dans le cadre d’un accord avec les enquêteurs fédéraux.

Le ministère américain de la Justice a annoncé lundi que ses enquêteurs avaient enquêté sur les plaintes des détenus de l’établissement correctionnel de Racine, de l’établissement correctionnel de Taycheedah et du centre correctionnel Felmers O. Chaney de Milwaukee, selon lesquelles les agents pénitentiaires ne réparaient pas les appareils auditifs des détenus et ne les faisaient pas. t donner accès à des services tels que des interprètes en langue des signes, des téléphones à texte et des téléphones compatibles avec les appareils auditifs.

« Les personnes handicapées du Wisconsin méritent un accès égal, et cela ne change pas lorsqu’elles sont incarcérées », a déclaré Gregory J. Haanstad, procureur américain pour le district oriental du Wisconsin.

Le règlement demande aux services correctionnels de fournir aux détenus malentendants les aides et les services appropriés, notamment des interprètes en langue des signes, des visiophones et des appareils auditifs si nécessaire. L’agence doit apporter des modifications raisonnables à ses politiques pour accueillir les détenus malentendants, comme les menotter devant leur corps afin qu’ils puissent signer et leur accorder plus de temps pour les appels téléphoniques avec un interprète.

Le personnel pénitentiaire doit également mettre en place un processus d’identification des détenus malentendants lorsqu’ils entrent dans un établissement, dispenser une formation sur l’Americans with Disabilities Act au personnel et payer 15 000 $ à trois détenus lésés.

Un porte-parole des services correctionnels n’a pas immédiatement répondu lundi après-midi à un message électronique sollicitant des commentaires sur le règlement.

Le règlement marque un autre oeil au beurre noir en matière de relations publiques pour une agence ébranlée par de multiples décès dans le système pénitentiaire au cours des derniers mois.

Cinq détenus sont morts à l’établissement correctionnel de Waupun depuis juin 2023, deux par suicide, un par surdose de fentanyl, un par accident vasculaire cérébral et un par malnutrition et déshydratation. Les procureurs ont accusé l’ancien directeur de la prison, Randall Hepp, ainsi que d’autres membres du personnel de Waupun de mauvaise conduite en relation avec les décès par accident vasculaire cérébral et par malnutrition. Hepp a plaidé non coupable.

Les enquêteurs fédéraux ont également enquêté sur un réseau de contrebande présumé dans la prison. Un ancien employé de la prison a plaidé coupable à la mi-septembre pour introduire clandestinement des produits de contrebande, notamment des téléphones portables, des produits du tabac et des drogues, dans l’établissement en échange d’argent.

Un détenu de la prison à sécurité maximale de Green Bay a été inculpé début septembre de tuer son compagnon de cellule parce qu’il était noir et gay, selon des documents judiciaires.

Les procureurs du comté de Lincoln, dans le nord du Wisconsin, ont inculpé un détenu de 16 ans de la prison pour jeunes de l’État de tuer un conseiller lors d’un combat en juin.