«Il y aura des interactions socialement gênantes, et même plus qu’une petite anxiété sociale initiale», a déclaré le Dr Haney à propos de la reprise des visites. «Et certaines relations auront changé. Les enfants ont un an de plus et ont grandi sans les contacts personnels limités qu’ils avaient autrefois avec leur parent incarcéré. Les relations devront être rétablies sur un pied quelque peu différent. »

Les installations se préparent à la reprise des visites avec des protocoles de sécurité supplémentaires, notamment des distances sociales et des contrôles de température. Il y aura aussi probablement beaucoup de maladresse et de longs regards silencieux, ont déclaré des prisonniers, des proches et des experts.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy