Les prisonniers talibans dominent les gardes de l’enceinte — RT World News

Au moins un agent antiterroriste a été tué dans la prise d’otages au Pakistan

Au moins 30 prisonniers talibans pakistanais (TTP) dans un centre de détention antiterroriste ont maîtrisé leurs ravisseurs et pris jusqu’à dix otages dans une impasse qui a commencé dimanche et s’est poursuivie pendant plus de 12 heures, selon des responsables pakistanais.

Les détenus auraient saisi des armes à la police alors qu’ils étaient interrogés, et au moins un responsable a été tué dans la lutte.

La police et l’armée ont encerclé l’avant-poste, situé dans le district de Bannu de la province de Khyber Pakhtunkhwa, et des négociations avec les preneurs d’otages seraient en cours. Les militants exigent un passage sûr vers le nord ou le sud du Waziristan, selon le porte-parole du TTP, Mohammad Khurasani, qui a expliqué que leur demande initiale d’être transportés par avion vers l’Afghanistan était due à une compréhension dépassée des zones actuellement sous le contrôle du groupe.















Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, confirmée par un responsable du gouvernement, l’un des membres d’un groupe d’hommes armés menace de tuer les otages si les prisonniers ne sont pas autorisés à passer en toute sécurité vers les zones frontalières. “Sinon, l’entière responsabilité de la situation incombera aux militaires“, a déclaré le TTP dans un communiqué.

Un haut responsable du gouvernement a confirmé les demandes des preneurs d’otages, déclarant à l’AFP : “Ils veulent que nous leur fournissions un passage sûr par voie terrestre ou aérienne. Ils veulent emmener tous les otages avec eux et les libérer plus tard à la frontière afghane ou à l’intérieur de l’Afghanistan.”

Les estimations du nombre d’otages varient, un officier du renseignement ayant déclaré à Reuters qu’il y en avait six – quatre militaires et deux responsables de la lutte contre le terrorisme – tandis qu’une vidéo publiée par le TTP sur les réseaux sociaux affirme “au moins huit.” D’autres responsables ont mis le nombre aussi haut que dix.

Des responsables pakistanais ont demandé de l’aide à la situation depuis l’Afghanistan, bien qu’un haut responsable du gouvernement ait déclaré à l’AFP que “pratiquement aucun progrès» avait été faite dès lundi soir.

Bien que le TTP soit un groupe distinct des talibans afghans, il épouse une idéologie fondamentaliste islamique similaire. Un cessez-le-feu entre le groupe et le gouvernement pakistanais a pris fin le mois dernier et le groupe s’est attribué le mérite du meurtre de quatre policiers dans un quartier voisin samedi.