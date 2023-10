Les prisonniers reçoivent des plats à emporter livrés aux portes des cellules grâce à un service de type Deliveroo

Les prisonniers reçoivent des plats à emporter livrés à la porte de leur cellule, a révélé un rapport.

Le service de type Deliveroo dans la prison de Leeds d’une capacité de 1 100 places serait « très populaire » auprès des détenus.

Les prisonniers du HMP Leeds commandent leurs propres plats à emporter directement à la porte de leur cellule Crédit : News Group Newspapers Ltd.

La nourriture est préparée par des chefs cuisiniers dans une succursale de la cantine de la prison – nommée The Lock-In – qui prépare des plats pour le personnel de la prison et exécute les « commandes à emporter » passées par les retardataires.

Les prisonniers de confiance reçoivent ensuite des numéros de cellule et livrent la nourriture.

Parmi les plats les plus courants dans les prisons figurent le fish and chips du vendredi, les currys, les tartes-frites, les saucisses et la purée, les lasagnes et les hamburgers.

Les inspecteurs du Comité de surveillance indépendant ont déclaré que les détenus aimaient ce service, ajoutant : « Le Lock-In fournit chaque jour des repas et des collations au personnel et est géré par quatre ou cinq prisonniers travaillant sans surveillance.

« Il s’agit d’un poste de confiance dans la mesure où les prisonniers sont responsables de la gestion de l’argent liquide et de leur garantie. santé et les bonnes pratiques d’hygiène sont maintenues à tout moment.

« L’introduction d’un service de plats à emporter pour les détenus a été une innovation populaire.

« Cela a nécessité un ensemble de compétences plus diversifiées pour les travailleurs de Lock-In, car ils doivent rassembler et financer les commandes en plus de répondre aux commandes et de les livrer.

« Cela a été un grand succès et est très populaire parmi les détenus qui peuvent bénéficier du programme. »

Une source pénitentiaire a déclaré que ce service était un excellent moyen de former les détenus à la cuisine, à la prise de commandes et à la livraison de nourriture.

Il a ajouté : « Tout le monde à l’extérieur a droit à un Deliveroo occasionnel, même si vous n’avez pas autant de choix en prison.

« Le vendredi est cependant populaire car c’est toujours du fish and chips. »