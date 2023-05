Les prisonniers reçoivent des cours de prise de parole en public, de musique et d’apiculture pour acquérir des compétences « vitales »

Les détenus de PRISON ont suivi des cours de prise de parole en public, révèle un rapport.

Des experts de Toastmasters ont organisé deux ateliers de quatre heures pour apprendre à prononcer un discours.

Les détenus du HMP Grendon à Bucks ont suivi des cours de prise de parole en public, révèle un rapport Crédit : Ben Gurr – The Times

Le service pénitentiaire a déclaré que des ateliers comme celui-ci aident à «réduire la criminalité et à assurer la sécurité du public» Crédit : Getty

Ils ont été guidés sur la façon de freiner leurs nerfs.

Un rapport sur HMP Grendon à Bucks par le Conseil de surveillance indépendant (IMB) de la prison a déclaré: « Les 11 participants se sont engagés et se sont soutenus. »

L’IMB a également déclaré qu’il y avait des sessions de musique où les hommes « utilisaient un studio pour écrire et enregistrer de la musique et développer généralement leurs compétences ».

« Les fonds du Hope Springs Farm Shop ont été utilisés pour acheter deux colonies d’abeilles.

« Le miel était vendu dans le magasin et il est prévu que des hommes soient formés pour s’occuper des ruches.

“Le personnel reconnaît le besoin de plus d’activités d’enrichissement et le conseil a organisé des soirées clubs de tennis de table et de billard .”

Et deux colonies d’abeilles ont été achetées avec des plans pour apprendre aux lags à s’occuper des ruches.

Le service pénitentiaire a déclaré: «Les ateliers aident les délinquants à acquérir des compétences essentielles pour obtenir des emplois à l’extérieur – réduire la criminalité et assurer la sécurité du public.»