Les prisonniers pourraient désormais être envoyés à l’étranger alors que la surpopulation carcérale atteint son point de rupture

Le gouvernement de Rishi Sunak envisage d’envoyer des criminels à l’étranger alors que la crise de surpopulation britannique atteint son point de rupture.

Après les chiffres découverts par L’indépendant a montré que la surpopulation carcérale atteignait un niveau « dangereux », le secrétaire à la Justice, Alex Chalk, a déclaré qu’il envisagerait d’introduire des lois pour permettre au Royaume-Uni de louer des espaces carcéraux à l’étranger.

S’exprimant lors de la conférence du Parti conservateur, M. Chalk a déclaré que les changements aideront le gouvernement à « enfermer plus longtemps les délinquants les plus dangereux lorsque cela est nécessaire pour protéger le public ».

« Ce gouvernement fait plus que n’importe quel autre depuis l’ère victorienne pour augmenter la capacité des prisons », a-t-il déclaré.

« Je peux vous dire aujourd’hui que nous avons également l’intention d’examiner l’exemple norvégien et d’explorer la location de capacités à l’étranger », a déclaré M. Chalk.

Les responsables conservateurs ont cité des mesures similaires introduites dans des pays européens, notamment en Norvège et en Belgique, qui ont vu des centaines de prisonniers envoyés aux Pays-Bas.

La Norvège a loué des cellules de prison aux Pays-Bas dans le cadre d’un accord « Norgerhaven » qui a permis l’envoi de 650 prisonniers dans le pays entre 2015 et 2018.

Et la Belgique a envoyé jusqu’à 650 prisonniers aux Pays-Bas entre 2010 et 2016 dans le cadre d’un programme similaire.

En septembre, la population carcérale britannique a augmenté de 665 personnes, soit plus que le nombre de prisonniers envoyés de Belgique vers les Pays-Bas en six ans.

Une source proche du secrétaire à la Justice a déclaré que les propositions en étaient à un « stade préliminaire » et qu’il n’y avait aucun détail sur le coût des plans, sur l’endroit où les prisonniers seraient envoyés ou sur le nombre de prisonniers qui seraient emprisonnés à l’étranger.

Le député travailliste Karl Turner, ancien secrétaire fantôme à la Justice, a déclaré que cette annonce était un « acte d’accusation accablant contre ce gouvernement conservateur fatigué, malhonnête et totalement incompétent ».

Il a déclaré que la plupart des prisons pour hommes ont dépassé leur capacité maximale et s’est demandé ce qui arriverait à ceux qui devraient comparaître devant le tribunal pour de nouvelles accusations ou pour d’autres procédures judiciaires.

Les procédures ne peuvent pas être menées à distance, ce qui soulève la possibilité que des criminels soient « transportés par avion aux frais des contribuables », a ajouté M. Turner.

« Ce gouvernement a brisé notre système de justice pénale, je suis seulement surpris qu’il n’ait pas loué de chambres d’hôtel », a-t-il déclaré.

M. Turner a ajouté : « Il est temps pour eux d’arrêter ça. »

Et le chef du Prison Reform Trust a déclaré que la proposition était une « idée à moitié cuite » face aux « niveaux dangereux et croissants de surpopulation dans nos prisons ».

Pia Sinha a déclaré : « Les dirigeants des prisons seront désespérés face à une réponse aussi superficielle à leurs préoccupations très réelles et urgentes. Le voyant rouge d’une crise imminente de capacité clignote sur le tableau de bord du service pénitentiaire depuis plusieurs mois. Les ministres ne peuvent pas dire qu’ils n’ont pas été prévenus.

« Ils doivent de toute urgence présenter des plans pratiques pour réduire la pression sur le système, y compris la libération exécutive de certains prisonniers. Les risques de ne pas le faire sont trop périlleux pour être ignorés.

Cette publication révèle que la majorité des prisons sont désormais dangereusement pleines, certaines – notamment à Wandsworth, où l’ex-soldat Daniel Khalife est accusé de s’être évadé – détiennent 70 % de détenus de plus qu’elles ne le devraient.

Ce déficit a suscité des avertissements de la part du chef des gouverneurs des prisons, de l’ancien ministre de l’Intérieur Jack Straw et de l’ancien ministre conservateur des prisons Rory Stewart, qui ont tous averti qu’une libération anticipée pourrait devoir être envisagée pour faire face à la crise.

Le chef du directeur des prisons, Andrea Albutt, a prévenu que « le bouton nucléaire pourrait être appuyé très prochainement », car le système tourne dangereusement près de sa capacité.

Et M. Chalk a déclaré mardi que le gouvernement de M. Sunak avait ajouté plus de 5 000 places de prison, y compris dans de nouvelles prisons telles que le HMP Fosse Way.

Mais il a déclaré que les prisons coûtent environ 46 000 £ par an pour chaque homme adulte, ce qui, selon lui, représente « beaucoup d’argent » et souligne la nécessité de « briser le cycle de la récidive ».