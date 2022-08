Les prisonniers politiques égyptiens racontent des conditions horribles

LE CAIRE — Chaque fois qu’il a comparu devant les procureurs égyptiens au cours de ses 21 mois de détention, Ahmed Abdelnabi, propriétaire d’une imprimerie de 61 ans à Alexandrie, avait une histoire plus troublante à raconter. Pendant les trois premières semaines, il avait été enfermé dans une cellule étroite et crasseuse sans lumière, a-t-il raconté à son avocat et à sa famille, ne partant que pour des interrogatoires au cours desquels il a été torturé à l’électricité, battu et menacé du viol de sa femme. . Privé de médicaments pour son diabète, ses problèmes cardiaques, son hépatite C et son hypertension malgré des demandes répétées, il a continué à s’évanouir. Pendant les 40 premiers jours, lui et son compagnon de cellule n’ont pas eu de nourriture, survivant avec des morceaux de pain que le prisonnier d’à côté a traversé un trou.

« Il disait : ‘Je meurs d’une mort lente’ », a déclaré l’avocat de M. Abdelnabi, Shorok Sallam. “‘Je vais mourir. Je n’irai peut-être pas la prochaine fois. Je suis torturé. On me refuse des médicaments. On me refuse de la nourriture. Ce sont des choses qu’il a dites un million de fois.

Arrêté au cours d’une campagne d’un an pour éteindre l’opposition au gouvernement, M. Abdelnabi était l’un des milliers de prisonniers politiques détenus sans procès pendant des semaines, des mois ou des années pour des délits aussi mineurs que d’avoir aimé une publication antigouvernementale sur Facebook. De nombreux détenus sont enfermés pendant de longues périodes dans des cellules dépourvues de literie, de fenêtres ou de toilettes et se voient refuser des vêtements chauds en hiver, de l’air frais en été et des soins médicaux, même s’ils sont malades, selon d’anciens détenus, leurs familles, leurs avocats et des groupes de défense des droits. . La torture est banal, ils disent. Les visites sont systématiquement interdites. Et certains ne partent jamais.