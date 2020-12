Un manifestant agite un drapeau « Black Lives Matter » dans la rue pendant la manifestation. Des représentants de diverses organisations, dont Free the People Roc et HALT (Human Alternatives to Long-term), se sont rendus au centre correctionnel d’Elmira à travers l’État pour protester contre les conditions auxquelles les détenus étaient confrontés pendant la pandémie de Covid-19. La prison d’État d’Elmira, dans l’État de New York, a vu une éruption de cas de coronavirus. Kit MacAvoy | Images SOPA | LightRocket via Getty Images

LONDRES – Les États-Unis et le Royaume-Uni ont déjà commencé à déployer leurs programmes nationaux de vaccination contre les coronavirus pour freiner la propagation du virus, mais les experts de la santé et les militants sont profondément préoccupés par l’absence notable de populations carcérales dans les orientations existantes. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis n’ont pas encore pris de décision concernant les prisonniers en ce qui concerne l’accès aux vaccins, bien que l’on pense que les personnes incarcérées pourraient être incluses dans la deuxième phase d’attribution. Au Royaume-Uni, le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation a déclaré que la priorité absolue du programme de vaccination Covid-19 devrait être de prévenir les décès et de soutenir le maintien des systèmes de santé et de protection sociale. Il n’y a aucune mention spécifique des prisons. Le CDC américain et Public Health England, qui supervise JCVI, n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter lorsqu’ils ont été contactés par CNBC. Les deux pays ont administré les premiers vaccins du vaccin Pfizer-BioNTech en dehors des conditions d’essai ces derniers jours, renforçant l’espoir qu’un déploiement massif de vaccins sûrs et efficaces pourrait bientôt mettre fin à la pandémie de coronavirus. Cependant, alors que les cas de coronavirus et les décès associés continuent d’augmenter, les experts remettent en question l’éthique de la manière dont les gouvernements envisagent de distribuer les premiers vaccins. «Nous sommes confrontés à un véritable dilemme ici», a déclaré DeAnna Hoskins, présidente-directrice générale de JustLeadershipUSA, une organisation nationale de réforme de la justice qui cherche à réduire de moitié la population carcérale américaine. S’exprimant lors d’un webinaire de Chatham House plus tôt ce mois-ci, Hoskins a déclaré que les personnes incarcérées étaient «toujours considérées comme moins qu’humaines… et nous réagissons de cette manière également lorsque nous commençons à parler d’accès aux vaccins».

Hotspots Covid

Les responsables de la santé mettent en garde contre les dangers d’épidémies pour les personnes incarcérées depuis des années, invoquant l’incapacité des personnes à maintenir une distance physique sûre dans les établissements pénitentiaires en raison de leur confinement dans de petits espaces partagés. La pandémie de coronavirus a vu les prisons et les prisons américaines devenir des points chauds de Covid. Les personnes incarcérées sont presque quatre fois plus susceptibles d’être infectées que les personnes de la population générale – et deux fois plus susceptibles de mourir, selon une étude réalisée par une commission de justice pénale.

Si les plus grands points chauds de Covid sont les prisons, n’est-il pas logique d’inoculer tout le monde, des gardiens aux prisonniers? Ashish Prashar Défenseur de la réforme de la justice

« De mon point de vue, et d’après les informations dont nous disposons, nous devons examiner où se situent les prisonniers en termes de risque par rapport à d’autres groupes à haut risque. À première vue, les prisonniers seraient à haut risque pour plusieurs raisons », Seena Fazel, département de psychiatrie de l’Université d’Oxford, a déclaré dans un rapport publié dans le journal médical The Lancet le 12 décembre. Fazel a déclaré que les prisonniers couraient un risque élevé de contracter le coronavirus en raison de maladies chroniques sous-jacentes, de l’âge et de l’environnement. Il a cité un examen systématique des milieux carcéraux effectué par son équipe qui a identifié les établissements correctionnels comme étant des milieux à haut risque de transmission d’une maladie contagieuse, avec des défis considérables dans la gestion des flambées. « Nos recherches suggèrent que les personnes incarcérées devraient être parmi les premiers groupes à recevoir un vaccin COVID-19 pour se protéger contre l’infection et empêcher la propagation de la maladie », a-t-il déclaré.

Une vue d’un nouvel établissement de soins d’urgence qui a été érigé pour traiter les détenus infectés par le COVID-19 à la prison d’État de San Quentin le 8 juillet 2020 à San Quentin, Californie. Justin Sullivan | Actualités Getty Images | Getty Images

Le CDC a recommandé que les personnes à risque accru d’infection et de mortalité par coronavirus soient vaccinées tôt, mais alors que les responsables fédéraux disent que le personnel pénitentiaire devrait recevoir un accès prioritaire à un vaccin, ils n’ont pas encore plaidé pour que les prisonniers reçoivent la même allocation. Arthur Caplan, professeur de bioéthique à la Grossman School of Medicine de l’Université de New York, a déclaré dans le rapport publié par The Lancet qu’il n’était pas d’accord avec le projet de ne vacciner que le personnel pénitentiaire. «S’ils sont à risque et qu’ils sont plus âgés ou plus malades, ils devraient simplement se faire vacciner. S’ils sont dans des conditions qui ne leur permettent pas de s’isoler, ils devraient se faire vacciner. Je ne vois aucune raison de faire la distinction.

Disparités raciales

« Si les plus grands points chauds pour Covid sont les prisons, n’est-il pas logique d’inoculer tout le monde, des gardiens aux prisonniers? » a déclaré Ashish Prashar, défenseur de la réforme de la justice et directeur principal des communications mondiales chez Publicis. S’exprimant lors du webinaire de Chatham House le 4 décembre, Prashar a déclaré: «Tous les gardiens, tous les travailleurs de la santé, toutes les personnes qui entrent et sortent de prison le répandent dans la société. Ne commenceriez-vous pas par le hotspots et arrêter cela? Et prendre soin de ces personnes en premier? «

Une infirmière tient une pancarte lors d’une manifestation d’infirmières à la prison de Rikers Island contre les conditions et la menace de coronavirus le 7 mai 2020 à New York. Giles Clarke | Actualités Getty Images | Getty Images