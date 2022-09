Les prisonniers de guerre britanniques Shaun Pinner et Aiden Aisling retrouvent leurs familles après avoir été libérés du couloir de la mort en Ukraine

Un prisonnier de guerre BRIT libéré du couloir de la mort après avoir été capturé par la Russie est finalement rentré chez lui après cinq mois de captivité.

S’exprimant devant sa maison familiale à Newark, dans le Nottinghamshire, Aiden Aslin est apparu épuisé après avoir échappé au couloir de la mort aux mains d’un tribunal kangourou soutenu par le Kremlin.

Le héros britannique Aiden Aslin est enfin rentré chez lui Crédit : nb press ltd

Il a semblé épuisé mais a souri en sortant de la voiture Crédit : nb press ltd

Il a été suivi par sa famille alors qu’il rentrait chez lui Crédit : nb press ltd

Il a partagé un selfie sur son Instagram Crédit : Instagram

Vêtu d’un bas de survêtement gris, d’un t-shirt bleu marine et d’un sweat à capuche rouge, il a souri en sortant de la voiture.

Flanqué de ses proches, Aiden a parlé très brièvement avant d’entrer dans sa maison.

“Je tiens à remercier tous ceux qui ont aidé à obtenir notre libération, en particulier le président Zelensky”, a-t-il déclaré.

“Dans les prochains jours, nous dirons ce que nous devons dire aux médias.”

Son compte Instagram officiel a également partagé un nouveau selfie d’Aiden pris dans la voiture alors qu’il rentrait chez lui, expliquant ce qu’il pourrait faire ensuite.

Le message disait : “J’ai eu mon premier appel téléphonique avec Aiden en environ 5 mois cet après-midi !

“Il a l’air incroyable et déborde d’énergie pour revenir à la page et étendre son travail.

“Très bientôt, il lancera une collecte de fonds pour remplacer son appareil photo et son équipement qui lui ont été volés.

“Il va prendre une semaine ou deux pour se reposer et décompresser, puis il sera de retour en poste, en attendant, je continuerai à travailler ici.

“Aiden m’a demandé de rester en tant que contributeur, ce que je suis très heureux de faire ! Nous avons des choses passionnantes à travailler et à partager avec vous.

“Je vais laisser Aiden raconter sa propre histoire, mais je dirai ceci : ce qu’il a vécu était pire à bien des égards que ce que je pensais. Il a été à la hauteur de sa citation préférée de Winston Churchill : “si vous” tu traverses l’enfer, continue !’

“C’est un nouveau jour et un très bon jour en plus. Aiden est libre ! Nos garçons sont libres ! L’Ukraine et son peuple seront toujours libres !

« Merci à tous pour votre soutien et votre attention, de la part d’Aiden et de moi ! »

Aslin a été libéré hier dans le cadre d’un accord de dernière minute conclu avec l’Arabie saoudite.

Il a été libéré aux côtés de neuf autres combattants étrangers dont quatre Britanniques.

Shaun Pinner, qui avait été condamné à mort par un tribunal kangourou soutenu par le Kremlin, a également été photographié lors de ses retrouvailles émouvantes avec ses proches après ses mois de captivité.

Il était l’un des cinq prisonniers britanniques capturés par la Russie alors qu’ils combattaient en Ukraine et qui ont été libérés.

Tous les cinq sont maintenant rentrés au Royaume-Uni après avoir atterri à l’aéroport d’Heathrow.

Les captifs ont été libérés dans le cadre d’un accord surprise négocié entre le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane et le président russe Vladimir Poutine.

On pense qu’ils ont peut-être été échangés contre des officiers russes de haut rang capturés par l’Ukraine lors de sa récente victoire éclair.

La libération est intervenue quelques heures seulement après que Poutine, un tyran déséquilibré, a menacé de bombarder l’Occident et a ordonné la mobilisation de réserves dans le but d’inverser la fortune en ruine de ses forces armées en Ukraine.

Lors de la fuite hors de captivité, Aiden Aslin a enregistré un message vidéo pour ses partisans avec Shaun assis à côté de lui.

“Nous voulons juste faire savoir à tout le monde que nous sommes maintenant hors de la zone de danger”, a-t-il déclaré, auquel Shaun a ajouté “par la peau de nos dents!”.

Aiden a ajouté: “Nous sommes sur le chemin du retour vers nos familles.”

“Nous voulons juste que tout le monde sache la bonne nouvelle et merci à tous ceux qui nous soutiennent.”

L’ancien soignant Aiden, 28 ans, de Newark, Nottinghamshire, a été capturé alors qu’il combattait pour les forces armées ukrainiennes lors de la bataille brutale pour l’aciérie Azovstal dans la ville de Marioupol, en avril.

L’ancien soldat de l’armée britannique Shaun, 46 ans, a été capturé aux côtés d’Aiden.

Les familles des hommes ont exprimé leur joie et leur soulagement après avoir appris qu’ils avaient été libérés.

La mère de Shaun, Debbie Price, a déclaré au Sun: “Je ne sais pas comment cela s’est passé ni pourquoi il est en Arabie saoudite, mais je suis ravie – c’est une merveilleuse nouvelle.”

La mère d’Aiden, Ang Wood, a déclaré qu’elle était “toujours dans un état de choc complet” et qu’elle se concentrait désormais sur le fait de ramener son fils à la maison en toute sécurité.

Ang, de Balderton, Notts., A déclaré: “Les dernières 24 heures ont été un tourbillon absolu et j’essaie juste de comprendre tout.

“Je suis évidemment ravi et extrêmement soulagé, mais mon objectif est de le ramener à la maison en toute sécurité maintenant.

“Je pense que je suis encore complètement sous le choc. C’est assez émouvant. Je ne savais pas si ce jour arriverait un jour. J’essaie toujours de traiter la nouvelle moi-même.”

“ÉCHANGE DE PRISONNIERS”

James Rushton, un analyste britannique indépendant de la sécurité basé à Kyiv, a affirmé que les personnes libérées faisaient partie d’un échange de prisonniers de haut niveau, les hauts responsables russes allant dans l’autre sens.

Il a déclaré à The Sun Online : “Ils ont presque certainement été libérés dans le cadre d’un échange de prisonniers.

“Les Ukrainiens ont capturé des prisonniers de haut niveau autour de Kharkiv, alors ils les ont probablement échangés contre ces combattants étrangers et les gars d’Azovstal.

“Je suis presque sûr que les Russes ne les libéreraient que s’ils recevaient quelque chose en retour.”

Les autres Britanniques libérés seraient les combattants étrangers Andrew Hill et John Harding et le détenu civil Dylan Healy.

Les Russes avaient affirmé qu’Aiden et Shaun étaient des mercenaires et les avaient condamnés à mort par peloton d’exécution après un procès fictif dans une région dissidente pro-Moscou d’Ukraine.

Tous deux ont défilé à la télévision russe dans des cascades de propagande malsaines et des images troublantes ont montré Aiden forcé de chanter l’hymne national du pays.

L’Ukraine a insisté sur le fait que les deux hommes avaient droit à la protection en vertu de la Convention de Genève car ils étaient résidents du pays et servaient dans le cadre de contrats militaires réguliers avec ses forces armées.

Shaun Pinner, en haut sombre au centre, a retrouvé sa famille Crédit : Facebook

Aiden Aslin et Shaun Pinner, photographiés avec John Harding, ont enregistré un message pour ses partisans alors qu’ils étaient dans l’avion pour l’Arabie saoudite

Les prisonniers libérés après leur arrivée en Arabie saoudite

COMBATTANTS DE LA LIBERTÉ

La Première ministre Liz Truss a salué la “nouvelle extrêmement bienvenue selon laquelle cinq ressortissants britanniques détenus par des mandataires soutenus par la Russie dans l’est de l’Ukraine sont renvoyés en toute sécurité”.

Elle a dit que cela a mis fin à “des mois d’incertitude et de souffrance pour eux et leurs familles”.

Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a remercié les Saoudiens et le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Aiden et Shaun étaient tous deux des soldats salariés professionnels du 36e Marines ukrainien.

Aiden a déménagé en Ukraine et s’est enrôlé comme membre de l’armée du pays en 2018.

Il avait auparavant combattu Daech en Syrie avec les forces kurdes, au service des Unités de protection du peuple kurde (YPG).

L’ancien gestionnaire de déchets né à Watford, Shaun, qui a servi dans le Royal Anglian Regiment, a été détenu aux côtés d’Aslin à Marioupol.

Il a déménagé en Ukraine il y a plusieurs années avec sa femme et a ensuite rejoint l’armée.

Shaun devait terminer son contrat militaire de trois ans plus tard cette année et, selon des informations citant son avocat, espérait jouer un rôle humanitaire.

Malheureusement, un autre Britannique, Paul Urey, est décédé en captivité russe après avoir été capturé en avril.

Le travailleur humanitaire de 45 ans a montré des signes de souffrance “de tortures indescriptibles”, a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères lorsque le corps de Paul, père de deux enfants, a été ramené chez lui en juillet.

Aiden et Shaun avec un prisonnier marocain alors qu’ils étaient condamnés à mort Crédit : EPA

Les autres Britanniques libérés incluaient le détenu civil Dylan Healy 1 crédit : East2West

Le combattant étranger Andrew Hill a également été libéré