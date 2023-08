Les prisonniers de Bahreïn en grève de la faim à propos des conditions de détention

Les détenus de la prison de Jau à Bahreïn, y compris des prisonniers politiques, ont entamé une grève de la faim pour protester contre les conditions difficiles.

Le L’Institut des droits et de la démocratie de Bahreïn rapporte que des centaines de prisonniers manifestent malgré le fait que les autorités minimisent la grève.

Les revendications des prisonniers incluent l’amélioration des conditions, l’accès à des soins médicaux et à une éducation appropriés, et la permission de prier ensemble.

Les détenus d’une prison de Bahreïn ont entamé une grève de la faim en raison des conditions de détention difficiles, y compris l’isolement cellulaire de 23 heures et les restrictions à la prière, ont annoncé jeudi des proches et les autorités.

Une déclaration des prisonniers, publiée par le groupe d’opposition interdit Al-Wefaq, a d’abord fait état de la grève de la faim à la prison de Jau, qui détient des dissidents détenus lors d’une répression de 2011 contre des manifestations dirigées par des chiites.

L’Institut bahreïni pour les droits et la démocratie (BIRD), basé en Grande-Bretagne, a déclaré que « des centaines de prisonniers politiques » y participent.

Les autorités bahreïnies ont minimisé l’incident, affirmant que « certains détenus… ont rendu leurs repas le 8 août » à la prison située près d’un village du sud-est.

La Direction générale de la réforme et de la réadaptation a déclaré que « la santé et la sécurité de tous les détenus sont une priorité et … tous les détenus ont le même accès aux soins primaires et secondaires que tous les citoyens de Bahreïn ».

Mais dans le communiqué publié par Al-Wefaq lundi, les détenus ont déclaré qu’ils étaient gardés dans leurs cellules 23 heures par jour. Ils ont appelé à des soins médicaux appropriés, à l’accès à l’éducation et à la permission de prier ensemble dans une mosquée de la prison.

« Pendant de nombreuses années, les prisonniers politiques ont enduré des traitements dégradants et une détention prolongée dans des cellules parallèlement au refus systématique de traitement médical », a déclaré le directeur du plaidoyer de BIRD, Sayed Ahmed Alwadaei.

Des centaines de détenus de la prison de Jau en #Bahreïn ont entamé une grève de la faim cette semaine pour protester contre les nombreuses violations de leurs droits. @SAlwadaei déclarent qu’ils sont principalement des prisonniers politiques – beaucoup, sinon tous, ne devraient pas être en prison pour commencer.https://t.co/0WrvoAwtx3 – Niku Jafarnia (@NikuJafarnia) 9 août 2023

« Je suis inquiète pour la vie de mon père », a déclaré à l’AFP Maryam ql-Khawaja, fille d’un des détenus en grève, dans un communiqué envoyé par e-mail.

« Je ne veux pas que mon père nous soit remis dans un cercueil », a déclaré Khawaja, dont le père est détenu depuis 12 ans et se verrait refuser des soins médicaux.

Bahreïn est un allié régional clé des États-Unis et abrite la cinquième flotte de la marine américaine.

Il a emprisonné des dizaines de dissidents depuis 2011, lorsque les autorités soutenues par une force militaire saoudienne ont écrasé les manifestations dirigées par les chiites réclamant une monarchie constitutionnelle et un Premier ministre élu.