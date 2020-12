Amon-Ra St. Brown est entré dans le match de la Californie du Sud contre l’État de Washington sans touchés en 385 jours.

Il lui a fallu moins de 15 minutes dimanche pour marquer quatre points et prendre la tête du Pac-12 aux réceptions de touché.

St. Brown a attrapé les passes de 7, 22, 4 et 2 mètres de Kedon Slovis pour commencer une victoire de 38-13. Le junior d’Anaheim, en Californie, a égalé le record de la subdivision de Football Bowl pour les touchés en un quart et a rejoint Dukes Corey Thomas en 1997 en tant que seul joueur de l’histoire de FBS avec quatre attrapés de touchés en un quart.

St. Brown a terminé avec sept attrapés pour 63 verges et est le troisième receveur en tête du Pac-12 avec 83 verges par match.

Slovis a également lancé une passe de but à Tyler Vaughns pour rejoindre Mark Sanchez, Matt Barkley et Cody Kessler en tant que seuls quarts de l’USC à lancer cinq touchés en deux.

DRAPEAUX GALORE

Nebraska et Purdue ont combiné 233 verges aux tirs au but lors de la victoire 37-27 des Cornhuskers. Les Huskers ont été sifflés neuf fois pour 107 verges et les Chaudronniers 11 fois pour 126.

C’était le premier match du Big Ten dans lequel les deux équipes avaient accumulé plus de 100 verges de pénalité depuis l’Iowa (10-100) et l’État du Michigan (11-131) réunis pour 231 en 2003.

TAMPON BUFFALO

Jarek Broussard du Colorado a couru 25 fois pour 301 verges dans une victoire de 24-13 contre l’Arizona, le plus pour les Buffaloes depuis que Chris Brown a inscrit 309 verges pour le même nombre de courses contre le Kansas en 2002.

Ses 155 verges sur huit porteurs au deuxième quart ont établi le record de l’UC pour les verges au sol en un quart, battant le cap d’Eric Bieniemy de 131 en 1988. Ses 184 verges au sol au premier semestre étaient les plus élevés depuis Charlie Davis pour 206 est allé contre l’État de l’Oklahoma en 1971.

Broussard est également devenu le premier joueur du Colorado à courir 100 verges lors de ses quatre premiers matchs en carrière.

Ses 183,3 verges par match se classent au deuxième rang national derrière la moyenne de 230 verges de Jaret Patterson pour Buffalo.

LA BATAILLE DE LA MARINE

La défaite de 19-6 de la Marine contre Tulsa était une autre illustration de la chute libre offensive des aspirants.

La Marine n’était que de 153 verges et 2,4 verges par match, sa moyenne la plus basse par snap depuis qu’elle a atteint 2,1 par match contre le Connecticut en 2000.

La moyenne par match de la défense de Tulsa n’avait pas été aussi basse puisque le nord du Texas s’établissait à 2,1 verges par match en 2006.

La Marine est 121e des 127 équipes FBS en attaque avec 292,6 verges par match après avoir terminé 19e avec une moyenne de 455 verges en 2019.

COMBAT DE LSU

Pour la deuxième fois cette saison, et la troisième fois en 14 matchs, LSU a permis à un adversaire plus de 550 mètres.

Le numéro 1 de l’Alabama a empilé 650 dans une victoire de 55-17, un exploit qui a accru le feu sur Bo Pelini, qui en est à la première année de son deuxième passage en tant que coordinateur défensif de LSU. Les Tigers ont abandonné 632 lors de la défaite d’ouverture de la saison contre l’État du Mississippi.

Le Mississippi a amassé 614 verges contre la défense de Dave Aranda en 2019, mais les Tigers ont eu une attaque dirigée par Joe Burrow qui a accumulé plus de 700 verges dans une victoire de 58-37.

DIRIGEANTS NATIONAUX

(Minimum 4 jeux)

Violation d’équipe: pointage, Buffalo, 50,8 points par match; rush, force aérienne, 336,5 ypg; de passage, Floride, 376,7 ypg; total, État de Kent, 606,5 ypg.

Défense d’équipe: pointage, Marshall, 11,4 points par match; rush, Wisconsin, 72,3 ypg; en passant, Wisconsin, 157 ypg; total, Wisconsin, 229,3 ypg.

Individu: Rushing, Jaret Patterson, Buffalo, 230 ypg; passant, Dillon Gabriel, UCF, 372,6 ypg; reçu, Elijah Moore, Mississippi, 149,1 ypg.

___

