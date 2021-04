Le Samsung Galaxy A82 est en route, suggère un tas de fuites de plus en plus important, et il apparaîtra sous le nom présumé Quantum2 sur certains marchés. Aujourd’hui, les prises de vue en direct de la plate-forme chinoise Weibo ont confirmé la conception du téléphone – un dos uni avec une triple caméra dans une bosse rectangulaire.





Samsung Galaxy A82 5G

Malheureusement, le Galaxy A82 n’est le successeur du Galaxy A80 que par son nom – le nouveau téléphone n’héritera pas de la caméra rotative qui était une merveilleuse technologie en 2019.

La conception actuelle signifie également aucune expérience en plein écran – il y a un trou de perforation au centre pour la caméra selfie.

Le devant semble avoir des côtés incurvés 2,5D, tandis que le dos est de couleur unie. L’îlot de caméras a un seul flash LED et un trio de vivaneaux. Les photos divulguées ne sont accompagnées d’aucune spécification, mais nous nous attendons à un écran Super AMOLED de 6,7 pouces, un chipset Snapdragon 860 et une batterie de 4500 mAh.

