Les prises de touladi des pêcheurs américains posent un défi au record établi dans les Territoires du Nord-Ouest

Un touladi de 33,24 kilogrammes.

Un whopper moucheté gris verdâtre du poids d’un golden retriever.

C’est un gros poisson.

Et c’est le poisson que Scott Enloe a ramené du réservoir Blue Mesa, un lac artificiel du Colorado, la semaine dernière.

La prise d’Enloe pose un défi au record établi par le pêcheur Lloyd Bull, qui a sorti un touladi de 32,6 kilogrammes des eaux des Territoires du Nord-Ouest en 1995.

« C’est évidemment le plus grand que j’aie jamais vu », a déclaré Enloe à propos de son remarquable butin.

« Il mesurait exactement 47 pouces de long et il avait une circonférence de 37 pouces … Je fais 35 pouces de taille et il était plus grand que moi. »

La capture pourrait ne pas officiellement battre le record

Mais la prise d’Enloe pourrait ne pas figurer dans le livre des records de l’International Game Fish Association (IGFA), où Bull détient la première place pour le touladi.

C’est parce que l’organisation exige que le poisson soit pesé à terre.

Enloe a pesé, mesuré et photographié son poisson sur son bateau – puis il l’a laissé partir.

« Que mon nom soit inscrit ou non dans les livres, cela n’a aucune importance pour moi », a-t-il déclaré. « Je n’allais pas tuer le poisson malgré tout. »

Zac Bellapigna, coordinateur de la reconnaissance des pêcheurs à la ligne pour l’IGFA, a déclaré qu’Enloe n’aurait pas nécessairement eu à tuer sa truite. Les pêcheurs peuvent ramener leurs poissons à terre, les peser et les relâcher vivants.

« Je le félicite d’avoir relâché le poisson vivant, c’est une bonne chose », a déclaré Bellapigna.

Les aurores boréales apparaissent au-dessus du Grand lac de l’Ours, le 8e plus grand lac du monde à Deline, dans les Territoires du Nord-Ouest, le 5 septembre 2016. (Pat Kane/Reuters)

« L’un des meilleurs spots de pêche au monde »

À environ 3 000 kilomètres au nord du réservoir Blue Mesa se trouve le majestueux Grand lac de l’Ours, site d’une réserve de biosphère dirigée par des Autochtones et reconnue par l’UNESCO. Il est connu pour produire certains des plus gros touladis jamais pêchés.

«En grandissant, nous avons attrapé beaucoup de truites assez grosses», a déclaré Naokah Bailes, qui a grandi dans la région du Sahtu et qui pêche dans le Grand lac de l’Ours depuis qu’elle est toute petite.

« Je ne savais pas que je pêchais probablement dans l’un des meilleurs spots de pêche au monde. »

Les gens qui connaissent le Grand lac de l’Ours, ou qui l’ont visité, donnent de nombreuses raisons pour lesquelles le lac est un endroit unique pour lancer une ligne.

D’une part, c’est immense – l’un des plus grands au monde – et il n’y a qu’une seule communauté sur ses rives : Délı̨nę, qui compte un peu plus de 600 habitants.

« C’est une si petite communauté, n’est-ce pas ? » dit Bailes. « Même si quelqu’un pêche là-bas toute la journée, le lac est si grand que nous n’aurions jamais d’impact réel sur les populations de poissons. »

Des poissons encore plus gros capturés dans le Grand lac de l’Ours en 2009

Interrogez les gens du Délı̨nę sur le poisson, et un nom revient sans cesse : George Kenny.

Kenny a attrapé un touladi de Great Bear dépassant les 38 kilogrammes en 2009.

Ce poisson n’a pas survécu et il est maintenant commémoré dans le Great Bear Lodge de la communauté.

George Kenny avec la truite de 38 kilogrammes qu’il a pêchée dans le Grand lac de l’Ours en 2009. (Soumis par Jackie Kenny)

« Il y a aussi quelque chose dans la génétique du Grand lac de l’Ours qui produit de très gros poissons », a déclaré Mike Bryant, qui a déjà écrit une chronique en tant que « Fishin’ Technician » et qui est maintenant l’éditeur du groupe Northern News Services à Yellowknife.

Toutes ses truites n’atteignent pas des « super tailles », a-t-il dit, mais une souche d’entre elles le font.

Bryant, qui a visité le lac en 1997 et prévoit d’y retourner cet été, a souligné qu’une bonne partie de Records de classe de ligne de touladi de l’IGFA ont été fixés au Grand lac de l’Ours.

Un touladi de 38 kilogrammes capturé dans le Grand lac de l’Ours, commémoré au Great Bear Lodge à Délı̨nę, dans les Territoires du Nord-Ouest (Soumis par Naokah Bailes)

« Le Grand lac de l’Ours est comme un aquarium. Il regorge de poissons », a déclaré Danny Gaudet, Ɂekw’ahtide (chef) du gouvernement Deline Got’ine.

Gaudet pêche aussi, mais pour se nourrir, pas pour des trophées.

Il n’y a rien de comparable à la viande d’un poisson du Grand lac de l’Ours, dit-il, et vous êtes toujours assuré d’en attraper un.

Gaudet a déclaré que si plus de touristes se rendaient au Grand lac de l’Ours pour pêcher et pêcher de manière durable, cela pourrait profiter à l’économie de la communauté.

C’est l’une des raisons pour lesquelles il dit qu’il est vraiment heureux pour Scott Enloe, car de grosses prises comme celle-là attirent le tourisme.

« Si cela soutient cette économie pour eux, c’est formidable », a-t-il déclaré. « Bien sûr, nous sommes du Grand lac de l’Ours et nous allons encore battre le record. »