Les prises de rendez-vous sont ouvertes en Saskatchewan. pour la grippe, les vaccins contre la COVID-19 – CBC

Les cliniques de vaccination devraient commencer la semaine du 15 octobre

08 octobre 2024

Les réservations sont maintenant ouvertes dans toute la province pour les cliniques de vaccination contre la grippe saisonnière et la COVID-19.

Les résidents peuvent prendre rendez-vous, en ligne et par téléphone, via les listes de cliniques sans rendez-vous ou via le système de réservation des patients de la Saskatchewan Health Authority (SHA). Des rendez-vous peuvent être pris pour des individuels et pour des groupes allant jusqu’à six personnes.

Les cliniques de vaccination devraient ouvrir la semaine du 15 octobre.

Le SHA a déclaré que les résidents peuvent recevoir les deux vaccins en même temps, notant dans un communiqué de presse de mardi qu ‘ »il est sûr de recevoir les deux vaccins lors de la même visite ».

« Se faire vacciner est crucial dans la lutte contre les maladies respiratoires et contribuera à maintenir non seulement vous-même, mais aussi vos proches, en bonne santé », a déclaré le médecin-hygiéniste du SHA, le Dr Tania Diener, dans le communiqué de presse.

« Nous encourageons tout le monde à recevoir ses vaccins dès que possible. »

En savoir plus: https://www.cbc.ca/news/canada/saskatchewan/appointment-bookings-open-in-sask-for-influenza-covid-19-vaccines-1.7346567